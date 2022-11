Свердловский коллектив победил в международном конкурсе. Фото

03 ноября 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Коллективу удалось завоевать сразу две награды (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Хореографический ансамбль «Россияночка» из Верхней Салды (Свердловская область) завоевал две высшие награды на международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Sochi New Star». Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Хореографический ансамбль „Россияночка“ завоевал сразу две высшие награды на международном конкурсе — фестивале „Sochi New Star“. Мероприятие прошло в последние дни октября», — говорится в сообщении. Салдинский коллектив был удостоен диплома лаурета первой степени в номинации «Народный танец». Коллектив исполнил номер под названием «Прогулка». В номинации «Современный танец» коллектив смог получить Гран-при. Отмечается, что лауреаты первой степени и обладатели Гран-при будут приглашены для участия в финальных конкурсах, где будет разыгран денежный грант в размере миллиона рублей. Финалы состоится с 18 по 21 ноября в Санкт-Петербурге и с 9 по 12 декабря в Москве. Также абсолютный победитель получает денежный приз в виде десяти тысяч рублей. Руководитель «Россияночки» Любовь Пипер заявила, что коллектив достойно выступил на фестивале. «Мы достойно представили Верхнюю Салду на международной сцене. Жюри отметило костюмы коллектива и высокое исполнительское мастерство. По результатам выступления мы получили приглашение на IV Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества „Таланты России“. Он состоится в Москве в марте следующего года», — отметила Любовь Пипер. Международный конкурс «Sochi New Star» проходил на берегу Черного моря в Краснодарском крае в Сочи с 25 по 28 октября и с 29 октября по 1 ноября. В нем участвовали творческие коллектив и отдельные исполнители различных учреждений. Участники могли демонстрировать различные номера — вокал, танцы, цирковое искусство, спортивно-художественная гимнастика, фотография, изобразительное искусство и другие. Ранее URA.RU писало, что 26 школьников от Свердловской области победили в международном конкурсе «Большая перемена» — 14 из них стали обладателями миллиона рублей. Дети рассказали URA.RU, куда собираются потратить деньги. В частности, победительница из Нижнего Тагила планирует часть призовых потратить на помощь Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областям. Победители! Фото: сообщество «Верхняя Салда официально» в соцсети «ВКонтакте» Награды салдинского коллектива Фото: сообщество «Верхняя Салда официально» в соцсети «ВКонтакте»

Хореографический ансамбль «Россияночка» из Верхней Салды (Свердловская область) завоевал две высшие награды на международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Sochi New Star». Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Хореографический ансамбль „Россияночка“ завоевал сразу две высшие награды на международном конкурсе — фестивале „Sochi New Star“. Мероприятие прошло в последние дни октября», — говорится в сообщении. Салдинский коллектив был удостоен диплома лаурета первой степени в номинации «Народный танец». Коллектив исполнил номер под названием «Прогулка». В номинации «Современный танец» коллектив смог получить Гран-при. Отмечается, что лауреаты первой степени и обладатели Гран-при будут приглашены для участия в финальных конкурсах, где будет разыгран денежный грант в размере миллиона рублей. Финалы состоится с 18 по 21 ноября в Санкт-Петербурге и с 9 по 12 декабря в Москве. Также абсолютный победитель получает денежный приз в виде десяти тысяч рублей. Руководитель «Россияночки» Любовь Пипер заявила, что коллектив достойно выступил на фестивале. «Мы достойно представили Верхнюю Салду на международной сцене. Жюри отметило костюмы коллектива и высокое исполнительское мастерство. По результатам выступления мы получили приглашение на IV Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества „Таланты России“. Он состоится в Москве в марте следующего года», — отметила Любовь Пипер. Международный конкурс «Sochi New Star» проходил на берегу Черного моря в Краснодарском крае в Сочи с 25 по 28 октября и с 29 октября по 1 ноября. В нем участвовали творческие коллектив и отдельные исполнители различных учреждений. Участники могли демонстрировать различные номера — вокал, танцы, цирковое искусство, спортивно-художественная гимнастика, фотография, изобразительное искусство и другие. Ранее URA.RU писало, что 26 школьников от Свердловской области победили в международном конкурсе «Большая перемена» — 14 из них стали обладателями миллиона рублей. Дети рассказали URA.RU, куда собираются потратить деньги. В частности, победительница из Нижнего Тагила планирует часть призовых потратить на помощь Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областям.