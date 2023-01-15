Оправданный по делу об убийстве девочки пермяк дал интервью

16 января 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Мужчина рассказал о давлении следствия и о причинах его преследования Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Верхнечусовских городков (Пермский край) Виктор Мошкин, которого ранее обвиняли в убийстве шестилетней девочек, дал интервью после освобождения из СИЗО. Он рассказал о давлении следствия и о том, что могло стать причиной его преследования. «Они все зашли в этот кабинет, в том числе и чусовские оперативники. Между собой они говорили про меня: „Вот он это сделал“. В общем, меня уже обвиняли. Потом просили: „Ты признайся, уже и так все понятно, девочку нашли, тебе светит пожизненно“», — рассказал Мошкин в интервью 59.RU. Шестилетняя девочка из Верхнечусовских городков пропала 12 августа 2022 года. Позже ее тело нашли в колодце недалеко от дома Виктора Мошкина. Уголовное дело завели 13 августа, тогда же и задержали Мошкина. Его продержали в СИЗО несколько месяцев, а позже выпустили за неимением доказательств. Как рассказал Мошкин об исчезновении девочки он узнал 12 августа и сам направился на их поиски. Позже вечером с мужчиной связались и сказали оставаться на месте. Его вместе с семьей вызвали в отдел полиции на допрос, после которого их отпустили. На следующий день Мошкина снова вызвали на допрос. Виктору постоянно задавали вопросы, связанные с девочкой, кричали на него: «Ты сволочь. Зачем ты ее убил?». По словам допрашиваемого, оперативник бил его, выбивал из-под Мошкина стул, не давал спать. После допросных мероприятий мужчине понадобилась помощь врачей. Также пока Мошкин сидел в СИЗО, к нему подсаживали специальных людей, которые пытались разговорить его и вывести его на признание. По мнению Виктора Мошкина, подозрения могли пасть на него из-за его прошлой судимости: он отсидел семь лет из-за убийства восьмимесячной дочери. Как вспоминает мужчина, он пытался спасти девочку, когда та захлебнулась смесью, но слишком сильно надавил на грудь, восстанавливая ее дыхание. Тогда суд решил, что мужчина был раздражен и ударил ребенка. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отпустили пермяка через 7 лет по УДО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Верхнечусовских городков (Пермский край) Виктор Мошкин, которого ранее обвиняли в убийстве шестилетней девочек, дал интервью после освобождения из СИЗО. Он рассказал о давлении следствия и о том, что могло стать причиной его преследования. «Они все зашли в этот кабинет, в том числе и чусовские оперативники. Между собой они говорили про меня: „Вот он это сделал“. В общем, меня уже обвиняли. Потом просили: „Ты признайся, уже и так все понятно, девочку нашли, тебе светит пожизненно“», — рассказал Мошкин в интервью 59.RU. Шестилетняя девочка из Верхнечусовских городков пропала 12 августа 2022 года. Позже ее тело нашли в колодце недалеко от дома Виктора Мошкина. Уголовное дело завели 13 августа, тогда же и задержали Мошкина. Его продержали в СИЗО несколько месяцев, а позже выпустили за неимением доказательств. Как рассказал Мошкин об исчезновении девочки он узнал 12 августа и сам направился на их поиски. Позже вечером с мужчиной связались и сказали оставаться на месте. Его вместе с семьей вызвали в отдел полиции на допрос, после которого их отпустили. На следующий день Мошкина снова вызвали на допрос. Виктору постоянно задавали вопросы, связанные с девочкой, кричали на него: «Ты сволочь. Зачем ты ее убил?». По словам допрашиваемого, оперативник бил его, выбивал из-под Мошкина стул, не давал спать. После допросных мероприятий мужчине понадобилась помощь врачей. Также пока Мошкин сидел в СИЗО, к нему подсаживали специальных людей, которые пытались разговорить его и вывести его на признание. По мнению Виктора Мошкина, подозрения могли пасть на него из-за его прошлой судимости: он отсидел семь лет из-за убийства восьмимесячной дочери. Как вспоминает мужчина, он пытался спасти девочку, когда та захлебнулась смесью, но слишком сильно надавил на грудь, восстанавливая ее дыхание. Тогда суд решил, что мужчина был раздражен и ударил ребенка. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отпустили пермяка через 7 лет по УДО.