Россияне застрелили в Турции вора в законе, по ошибке перепутав с другим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турция, море, флаг турции
Вор в законе жил в Турции по соседству с другим вором в законе Фото:

Вора в законе Резо Лорткипанидзе (Резо Тбилисского) могли застрелить в Турции, по ошибке перепутав с другим вором в законе Роином Углава. В убийстве подозревают россиян.

«В Трабзоне Резо и Матевич жили в одном подъезде многоквартирного дома на разных этажах. В день убийства они вдвоем отъехали от дома на машине Резо. Когда Резо вернулся один, поджидавший их киллер подбежал к машине и открыл огонь из пистолета через окно со стороны пассажира, которым должен был быть Матевич, но, по своему счастью, не был», — передает «Прайм Крайм» со ссылкой на окружение убитого.

Полиция Турции подозревает в убийстве граждан РФ Набо и Редуан Мустафаевых. Они въехали в страну из Болгарии на двух автомобилях. Их задержали в 250 километрах от места происшествия.

Убийство произошло 14 января, передает сайт MK.RU. Лорткипанидзе являлся уроженцем Грузии, ему было 64 года. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Вора в законе Резо Лорткипанидзе (Резо Тбилисского) могли застрелить в Турции, по ошибке перепутав с другим вором в законе Роином Углава. В убийстве подозревают россиян. «В Трабзоне Резо и Матевич жили в одном подъезде многоквартирного дома на разных этажах. В день убийства они вдвоем отъехали от дома на машине Резо. Когда Резо вернулся один, поджидавший их киллер подбежал к машине и открыл огонь из пистолета через окно со стороны пассажира, которым должен был быть Матевич, но, по своему счастью, не был», — передает «Прайм Крайм» со ссылкой на окружение убитого. Полиция Турции подозревает в убийстве граждан РФ Набо и Редуан Мустафаевых. Они въехали в страну из Болгарии на двух автомобилях. Их задержали в 250 километрах от места происшествия. Убийство произошло 14 января, передает сайт MK.RU. Лорткипанидзе являлся уроженцем Грузии, ему было 64 года. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...