Россияне застрелили в Турции вора в законе, по ошибке перепутав с другим

17 января 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Вор в законе жил в Турции по соседству с другим вором в законе Фото: Нина Калинина © URA.RU Вора в законе Резо Лорткипанидзе (Резо Тбилисского) могли застрелить в Турции, по ошибке перепутав с другим вором в законе Роином Углава. В убийстве подозревают россиян. «В Трабзоне Резо и Матевич жили в одном подъезде многоквартирного дома на разных этажах. В день убийства они вдвоем отъехали от дома на машине Резо. Когда Резо вернулся один, поджидавший их киллер подбежал к машине и открыл огонь из пистолета через окно со стороны пассажира, которым должен был быть Матевич, но, по своему счастью, не был», — передает «Прайм Крайм» со ссылкой на окружение убитого. Полиция Турции подозревает в убийстве граждан РФ Набо и Редуан Мустафаевых. Они въехали в страну из Болгарии на двух автомобилях. Их задержали в 250 километрах от места происшествия. Убийство произошло 14 января, передает сайт MK.RU . Лорткипанидзе являлся уроженцем Грузии, ему было 64 года. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Вора в законе Резо Лорткипанидзе (Резо Тбилисского) могли застрелить в Турции, по ошибке перепутав с другим вором в законе Роином Углава. В убийстве подозревают россиян. «В Трабзоне Резо и Матевич жили в одном подъезде многоквартирного дома на разных этажах. В день убийства они вдвоем отъехали от дома на машине Резо. Когда Резо вернулся один, поджидавший их киллер подбежал к машине и открыл огонь из пистолета через окно со стороны пассажира, которым должен был быть Матевич, но, по своему счастью, не был», — передает «Прайм Крайм» со ссылкой на окружение убитого. Полиция Турции подозревает в убийстве граждан РФ Набо и Редуан Мустафаевых. Они въехали в страну из Болгарии на двух автомобилях. Их задержали в 250 километрах от места происшествия. Убийство произошло 14 января, передает сайт MK.RU. Лорткипанидзе являлся уроженцем Грузии, ему было 64 года. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности.