Экс-боксер Кличко рассказал о взрывах в Киеве

Кличко призвал жителей Киева оставаться в укрытиях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве зафиксировали взрывы. На текущий момент в столице работают системы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В столице работают силы ПВО», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
Ранее в украинском городе Черкассы произошла серия взрывов. В Черкасской и Киевской областях введен режим воздушной тревоги.
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