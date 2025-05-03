Экс-боксер Кличко рассказал о взрывах в Киеве

Кличко: в Киеве работают системы ПВО
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Кличко призвал жителей Киева оставаться в укрытиях
Кличко призвал жителей Киева оставаться в укрытиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве зафиксировали взрывы. На текущий момент в столице работают системы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Ранее в украинском городе Черкассы произошла серия взрывов. В Черкасской и Киевской областях введен режим воздушной тревоги.

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В Киеве зафиксировали взрывы. На текущий момент в столице работают системы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «В столице работают силы ПВО», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он призвал жителей находиться в укрытиях. Ранее в украинском городе Черкассы произошла серия взрывов. В Черкасской и Киевской областях введен режим воздушной тревоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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