Жена курганского промышленника возглавила новую организацию. Фото

17 января 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Ирина Парышева стала председателем реготделения «Женщины бизнеса» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Супруга промышленника Дмитрия Парышева, который руководит ЗАО «Курганстальмост», Ирина Парышева возглавила региональное отделение общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Презентация новой ассоциации в Кургане намечена на 23 января, сообщается в группе курганского отделения во «ВКонтакте». «Общероссийская общественная организация „Женщины бизнеса“ приглашает на открытие Курганского регионального отделения. Встреча-презентация состоится 23 января в ресторане „Meat&Wine“ по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 14», — говорится в сообщении. Уточняется, что сообщество создано для того, чтобы содействовать женщинам-предпринимателям в диверсификации бизнеса, в продвижении коммерческих проектов, оказывать юридическую, организационную и иную помощь тем, кто открывает свое дело. Желающим вступить в ассоциацию предлагают заполнить анкету и оплатить взнос. Ирина Парышева владеет отелем «Most» в Кургане. URA.RU писало, что в 2022 году этому отелю была присвоена категория «Четыре звезды». Гостиница проходила классификацию впервые. Ирина Парышева возглавила региональное отделение организации «Женщины бизнеса», открытие которого пройдет 23 января фото: @shadrinskcity фото: группа «Женщины бизнеса Курганская область», «ВКонтакте» фото: @shadrinskcity

Супруга промышленника Дмитрия Парышева, который руководит ЗАО «Курганстальмост», Ирина Парышева возглавила региональное отделение общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Презентация новой ассоциации в Кургане намечена на 23 января, сообщается в группе курганского отделения во «ВКонтакте». «Общероссийская общественная организация „Женщины бизнеса“ приглашает на открытие Курганского регионального отделения. Встреча-презентация состоится 23 января в ресторане „Meat&Wine“ по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 14», — говорится в сообщении. Уточняется, что сообщество создано для того, чтобы содействовать женщинам-предпринимателям в диверсификации бизнеса, в продвижении коммерческих проектов, оказывать юридическую, организационную и иную помощь тем, кто открывает свое дело. Желающим вступить в ассоциацию предлагают заполнить анкету и оплатить взнос. Ирина Парышева владеет отелем «Most» в Кургане. URA.RU писало, что в 2022 году этому отелю была присвоена категория «Четыре звезды». Гостиница проходила классификацию впервые.