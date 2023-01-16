16 января 2023

Жена курганского промышленника возглавила новую организацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Ирина Парышева стала председателем реготделения «Женщины бизнеса» Фото:

Супруга промышленника Дмитрия Парышева, который руководит ЗАО «Курганстальмост», Ирина Парышева возглавила региональное отделение общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Презентация новой ассоциации в Кургане намечена на 23 января, сообщается в группе курганского отделения во «ВКонтакте».

«Общероссийская общественная организация „Женщины бизнеса“ приглашает на открытие Курганского регионального отделения. Встреча-презентация состоится 23 января в ресторане „Meat&Wine“ по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 14», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщество создано для того, чтобы содействовать женщинам-предпринимателям в диверсификации бизнеса, в продвижении коммерческих проектов, оказывать юридическую, организационную и иную помощь тем, кто открывает свое дело. Желающим вступить в ассоциацию предлагают заполнить анкету и оплатить взнос.

Ирина Парышева владеет отелем «Most» в Кургане. URA.RU писало, что в 2022 году этому отелю была присвоена категория «Четыре звезды». Гостиница проходила классификацию впервые.

Ирина Парышева возглавила региональное отделение организации «Женщины бизнеса», открытие которого пройдет 23 января

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Супруга промышленника Дмитрия Парышева, который руководит ЗАО «Курганстальмост», Ирина Парышева возглавила региональное отделение общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Презентация новой ассоциации в Кургане намечена на 23 января, сообщается в группе курганского отделения во «ВКонтакте». «Общероссийская общественная организация „Женщины бизнеса“ приглашает на открытие Курганского регионального отделения. Встреча-презентация состоится 23 января в ресторане „Meat&Wine“ по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 14», — говорится в сообщении. Уточняется, что сообщество создано для того, чтобы содействовать женщинам-предпринимателям в диверсификации бизнеса, в продвижении коммерческих проектов, оказывать юридическую, организационную и иную помощь тем, кто открывает свое дело. Желающим вступить в ассоциацию предлагают заполнить анкету и оплатить взнос. Ирина Парышева владеет отелем «Most» в Кургане. URA.RU писало, что в 2022 году этому отелю была присвоена категория «Четыре звезды». Гостиница проходила классификацию впервые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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