Тагильчанину, зарезавшему своего соседа, вынесли приговор

На почве конфликта тагильчанин зарезал своего соседа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Нижнего Тагила на почве конфликта зарезал своего соседа. Мужчине вынесли приговор в виде девяти лет колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

«В 2021 году 57-летний тагильчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с пришедшим к нему в гости 62-летним соседом. Злоумышленник причинил гостю несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК области.

По итогам расследования уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговором Дзержинского районного суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, потерпевший оказался в домовладении подсудимого с вполне мирной целью. «Он хотел помочь соседу покосить траву триммером. Алкоголь поспособствовал проявлению со стороны хозяина дома агрессии, которую он решил выместить на пришедшем к нему соседе с помощью колюще-режущего орудия», — отметил полковник Горелых.