09 января 2023

В Магнитогорске спасатели обнаружили в квартире умирающую девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
Спасатели оперативно вскрыли железную дверь квартиры Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) спасатели обнаружили в квартире умирающую 17-летнюю девушку. Медики скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшую, и несовершеннолетняя скончалась, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона.

«9 января в 22:50 оперативному дежурному Магнитогорского отряда ПСС поступило сообщение о необходимости предоставить доступ в одну из квартир жилого дома. Внутри находилась 17-летняя девушка, совершившая суицид», — заявили URA.RU в пресс-службе ПСС области.

Спасатели оперативно вскрыли железную дверь квартиры, однако реанимационные действия сотрудников скорой помощи результатов не дали. Полиция устанавливает причины трагического происшествия.

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В Магнитогорске (Челябинская область) спасатели обнаружили в квартире умирающую 17-летнюю девушку. Медики скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшую, и несовершеннолетняя скончалась, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона. «9 января в 22:50 оперативному дежурному Магнитогорского отряда ПСС поступило сообщение о необходимости предоставить доступ в одну из квартир жилого дома. Внутри находилась 17-летняя девушка, совершившая суицид», — заявили URA.RU в пресс-службе ПСС области. Спасатели оперативно вскрыли железную дверь квартиры, однако реанимационные действия сотрудников скорой помощи результатов не дали. Полиция устанавливает причины трагического происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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