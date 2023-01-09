В Магнитогорске спасатели обнаружили в квартире умирающую девушку

10 января 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Спасатели оперативно вскрыли железную дверь квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) спасатели обнаружили в квартире умирающую 17-летнюю девушку. Медики скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшую, и несовершеннолетняя скончалась, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона. «9 января в 22:50 оперативному дежурному Магнитогорского отряда ПСС поступило сообщение о необходимости предоставить доступ в одну из квартир жилого дома. Внутри находилась 17-летняя девушка, совершившая суицид», — заявили URA.RU в пресс-службе ПСС области. Спасатели оперативно вскрыли железную дверь квартиры, однако реанимационные действия сотрудников скорой помощи результатов не дали. Полиция устанавливает причины трагического происшествия.

В Магнитогорске (Челябинская область) спасатели обнаружили в квартире умирающую 17-летнюю девушку. Медики скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшую, и несовершеннолетняя скончалась, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона. «9 января в 22:50 оперативному дежурному Магнитогорского отряда ПСС поступило сообщение о необходимости предоставить доступ в одну из квартир жилого дома. Внутри находилась 17-летняя девушка, совершившая суицид», — заявили URA.RU в пресс-службе ПСС области. Спасатели оперативно вскрыли железную дверь квартиры, однако реанимационные действия сотрудников скорой помощи результатов не дали. Полиция устанавливает причины трагического происшествия.