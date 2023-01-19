ММК разрешили заключить мировое соглашение по делу ФАС

Антимонопольщики заподозрили металлургические компании в необоснованном завышении цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании «Северсталь», НЛМК и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) могут заключить мировое соглашение в суде в связи с ухудшением их финансового положения из-за введенных ограничений иностранными государствами. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«В ходе судебных заседаний компании „Северсталь“, НЛМК и ММК заявили ходатайства о возможности заключения мировых соглашений. На фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами ФАС России подтвердила в суде возможность заключения таких соглашений», — цитируют ФАС РИА Новости.

Ранее стало известно, что три предприятия заподозрили в поддержании монопольно высоких цен на рынке горячекатаного плоского проката. В феврале 2022 года ФАС подтвердила факт нарушения антимонопольного законодательства и выдала предписание об устранении данных нарушений. В мае вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Компании обратились в суд.