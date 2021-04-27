ММК ответил на претензии ФАС

На комбинате заявили, что действуют в рамках справедливой конкуренции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) прокомментировал претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), возбудившей дело в отношении МКК и еще двух крупнейших металлургических предприятий России. Предприятия подозревают в поддержании монопольно высоких цен на рынке горячекатаного плоского проката. Как сообщили URA.RU представители ММК, компания работает в рамках справедливой рыночной конкуренции.

«ПАО „ММК“ работает в рамках справедливой рыночной конкуренции, действующего законодательства и не является монополистом на указанных рынках, — заявили URA.RU представители ММК. — Мы готовы предоставить ФАС все необходимые документы, подтверждающие нашу приверженность соблюдению антимонопольного законодательства».

27 апреля пресс-служба ФАС сообщила, что в ведомство поступили заявления о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. При этом рост цен был быстрее роста стоимости сырья. В ФАС пришли к выводу, что в действиях «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и ММК есть признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на свою продукцию. «ФАС России возбудила дела в отношении каждой компании отдельно», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ТАСС претензии ФАС могли повлиять на стоимость акций металлургических компаний. На Московской бирже акции ММК упали на 3,57%, «Северстали» — на 3,62%, НЛМК на 2,81%.