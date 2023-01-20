Челябинский депутат Госдумы требует не только запретить вейпы, но и бороться с контрафактом

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова требует не только запретить вейпы, но и разработать меры борьбы с контрафактом. По ее мнению, после запрета нелегальные поставки в Россию из-за рубежа продолжатся.
«Считаю, в этом вопросе нужен комплектный подход. Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Депутат отметила, что сейчас на рынке вейпов огромную долю занимает контрафактная и некачественная продукция. Курение таких жидкостей, по мнению Лантратовой, приводит к заболеваниям и летальным исходам среди молодежи и детей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законопроект о запрете вейпов. Челябинские владельцы вейп-шопов уже решили, как будут спасать свой бизнес в случае запрета.
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