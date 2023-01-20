Челябинский депутат Госдумы требует не только запретить вейпы, но и бороться с контрафактом

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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова считает, что после запрета, жидкости для вейпа продолжат ввозить нелегально Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова требует не только запретить вейпы, но и разработать меры борьбы с контрафактом. По ее мнению, после запрета нелегальные поставки в Россию из-за рубежа продолжатся.

«Считаю, в этом вопросе нужен комплектный подход. Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат отметила, что сейчас на рынке вейпов огромную долю занимает контрафактная и некачественная продукция. Курение таких жидкостей, по мнению Лантратовой, приводит к заболеваниям и летальным исходам среди молодежи и детей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законопроект о запрете вейпов. Челябинские владельцы вейп-шопов уже решили, как будут спасать свой бизнес в случае запрета.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова требует не только запретить вейпы, но и разработать меры борьбы с контрафактом. По ее мнению, после запрета нелегальные поставки в Россию из-за рубежа продолжатся. «Считаю, в этом вопросе нужен комплектный подход. Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат отметила, что сейчас на рынке вейпов огромную долю занимает контрафактная и некачественная продукция. Курение таких жидкостей, по мнению Лантратовой, приводит к заболеваниям и летальным исходам среди молодежи и детей. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законопроект о запрете вейпов. Челябинские владельцы вейп-шопов уже решили, как будут спасать свой бизнес в случае запрета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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