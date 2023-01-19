Челябинские владельцы вейп-шопов рассказали, как будут спасать бизнес в случае запрета

Челябинские владельцы вейп-шопов начнут продавать табак в случае запрета вейпов

Владелец вейп-шопа заявил, что вейпы уйдут в никуда, если введут запрет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы вейп-шопов в Челябинске откажутся от продажи жидкостей и перейдут на табак, если введут запрет на вейпы. Об этом предприниматели сообщили telegram-каналу «Челябинск, который смог».

«Вейпы появились из ниоткуда и уйдут в никуда, а табак — это вечное. Если закон примут, то мы все выбросим. Подпольно торговать не планируем. Доля белого рынка очень сильно снизится, а всем, кому наплевать на свое здоровье, будут покупать поддельные жидкости» — рассказал владелец вэйп-шопа telegram-каналу « Челябинск, который смог».

Владелец другого вейп-шопа также не планирует продавать подпольно и готов отказаться от продажи жидкостей. Притом оба бизнесмена прогнозируют подорожание, если запрет примут.

«Тара будет всего по 10 мл, не такая большая, как раньше. На них только акциз будет 200 рублей, плюс закуп и продажа. В итоге самая дешевая жидкость будет стоить 400 рублей», — уточнил предприниматель.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать законопроект о запрете вейпов. Депутат запустил опрос в своем telegram-канале 20 января, предложив россиянам проголосовать на тему запрета.