Чиновники из ХМАО заказывают в командировках гостиничные номера с джакузи

21 января 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Чиновники Сургутского района снимали номер с джакузи в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чиновники администрации Сургутского района во время командировок на заседания Седьмого кассационного суда в Челябинск снимали гостиничные номера с джакузи. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте мэрии. «Сотрудники юридического комитета администрации Сургутского района периодически летают в Челябинск на заседания Седьмого кассационного суда. Они часто останавливаются в отеле Маркштадт во время командировок. Судя по отчетным документам, они заказывают номера для проживания по стоимости 5900 рублей за сутки. А за эту стоимость там есть только номера с джакузи. Не слишком ли роскошно для чиновников, которые отправились в командировки? Вообще, не очень понятно, зачем летать в Челябинск, когда можно принять участие в судебном заседании из Сургута с помощью системы видеоконференцсвязи», — недоумевает инсайдер. На сайте отеля указано, что за 5900 рублей в сутки в «Маркштадте» можно снять стандартный улучшенный двухместный номер с джакузи площадью 30 квадратных метров. «Прекрасный романтический номер авторского дизайна с джакузи в комнате и отдельной ванной с душевой кабиной. В номере широкая двуспальная кровать 180×200 см. Идеальный номер для влюбленных пар и молодоженов», — так говорится в его описании. Источник URA.RU в мэрии Сургутского района сообщил, что у чиновников есть лимиты на проживание в гостиницах во время командировок. «Главное, не выходить за их пределы. А все остальное уже на усмотрении самих работников. Командировки бывают неожиданными, может быть других мест не было», — прокомментировал инсайдер. В управление общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что работникам государственных учреждений в период командировок в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области будет выплачен средний заработок в двойном размере. Суточные расходы будут возмещены суммой в 8,4 тысячи рублей в день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники администрации Сургутского района во время командировок на заседания Седьмого кассационного суда в Челябинск снимали гостиничные номера с джакузи. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте мэрии. «Сотрудники юридического комитета администрации Сургутского района периодически летают в Челябинск на заседания Седьмого кассационного суда. Они часто останавливаются в отеле Маркштадт во время командировок. Судя по отчетным документам, они заказывают номера для проживания по стоимости 5900 рублей за сутки. А за эту стоимость там есть только номера с джакузи. Не слишком ли роскошно для чиновников, которые отправились в командировки? Вообще, не очень понятно, зачем летать в Челябинск, когда можно принять участие в судебном заседании из Сургута с помощью системы видеоконференцсвязи», — недоумевает инсайдер. На сайте отеля указано, что за 5900 рублей в сутки в «Маркштадте» можно снять стандартный улучшенный двухместный номер с джакузи площадью 30 квадратных метров. «Прекрасный романтический номер авторского дизайна с джакузи в комнате и отдельной ванной с душевой кабиной. В номере широкая двуспальная кровать 180×200 см. Идеальный номер для влюбленных пар и молодоженов», — так говорится в его описании. Источник URA.RU в мэрии Сургутского района сообщил, что у чиновников есть лимиты на проживание в гостиницах во время командировок. «Главное, не выходить за их пределы. А все остальное уже на усмотрении самих работников. Командировки бывают неожиданными, может быть других мест не было», — прокомментировал инсайдер. В управление общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что работникам государственных учреждений в период командировок в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области будет выплачен средний заработок в двойном размере. Суточные расходы будут возмещены суммой в 8,4 тысячи рублей в день.