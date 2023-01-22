В Челябинской области подорожает загородная недвижимость

Весной 2023 стоимость частных домов в Челябинской области поднимется на 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Загородная недвижимость в Челябинской области к весне 2023 года подорожает на 15%. Об этом рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Оживление на рынке загородного жилья мы наблюдаем уже сейчас: покупают и строят дома не только для жизни, но и для сдачи в аренду, дома посуточно сдаются даже деревнях. К весне ожидается очередной подъем цен на загородную недвижимость на 15%», — рассказала риелтор.

По словам риелтора, цены на загородную недвижимость с начала 2023 года продолжают расти. Это связано не только с удорожанием материалов, но и с индексацией в России заработных плат.

С начала 2022 года в Челябинской области частные дома подорожали на 24,8%. Средняя стоимость загородной недвижимости составила около 4,5 млн рублей.