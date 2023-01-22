22 января 2023

В Челябинской области подорожает загородная недвижимость

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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Весной 2023 стоимость частных домов в Челябинской области поднимется на 15% Фото:

Загородная недвижимость в Челябинской области к весне 2023 года подорожает на 15%. Об этом рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Оживление на рынке загородного жилья мы наблюдаем уже сейчас: покупают и строят дома не только для жизни, но и для сдачи в аренду, дома посуточно сдаются даже деревнях. К весне ожидается очередной подъем цен на загородную недвижимость на 15%», — рассказала риелтор.

По словам риелтора, цены на загородную недвижимость с начала 2023 года продолжают расти. Это связано не только с удорожанием материалов, но и с индексацией в России заработных плат.

С начала 2022 года в Челябинской области частные дома подорожали на 24,8%. Средняя стоимость загородной недвижимости составила около 4,5 млн рублей.

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Загородная недвижимость в Челябинской области к весне 2023 года подорожает на 15%. Об этом рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Оживление на рынке загородного жилья мы наблюдаем уже сейчас: покупают и строят дома не только для жизни, но и для сдачи в аренду, дома посуточно сдаются даже деревнях. К весне ожидается очередной подъем цен на загородную недвижимость на 15%», — рассказала риелтор. По словам риелтора, цены на загородную недвижимость с начала 2023 года продолжают расти. Это связано не только с удорожанием материалов, но и с индексацией в России заработных плат. С начала 2022 года в Челябинской области частные дома подорожали на 24,8%. Средняя стоимость загородной недвижимости составила около 4,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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