В Челябинской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

23 января 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

В Челябинской области среди взрослых эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 65,6% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился на 9,5%. Об этом URA.RU 23 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Уровень заболеваемости ниже уровня прошлой недели на 9,5%. Снижение среди взрослого населения — на 21,8%, детей от трех до шести лет — на 4,5%, до двух лет — на 12,3%. Среди детей от семи до 14 лет заболеваемость выросла на 18%. В регионе четыре класса из четырех школ отправлены на карантин», — уточнили в ведомстве. Среди детей до 14 лет число больных ниже эпидпорога. У взрослого населения заболеваемость превышает эпидпорог на 65,6%. Ранее сообщалось, что Челябинской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 45%. Ситуацию в Роспотребнадзоре оценили как эпидемическую с тенденцией к снижению.

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился на 9,5%. Об этом URA.RU 23 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Уровень заболеваемости ниже уровня прошлой недели на 9,5%. Снижение среди взрослого населения — на 21,8%, детей от трех до шести лет — на 4,5%, до двух лет — на 12,3%. Среди детей от семи до 14 лет заболеваемость выросла на 18%. В регионе четыре класса из четырех школ отправлены на карантин», — уточнили в ведомстве. Среди детей до 14 лет число больных ниже эпидпорога. У взрослого населения заболеваемость превышает эпидпорог на 65,6%. Ранее сообщалось, что Челябинской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 45%. Ситуацию в Роспотребнадзоре оценили как эпидемическую с тенденцией к снижению.