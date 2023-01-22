22 января 2023

В Челябинской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области среди взрослых эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 65,6% Фото:

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился на 9,5%. Об этом URA.RU 23 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Уровень заболеваемости ниже уровня прошлой недели на 9,5%. Снижение среди взрослого населения — на 21,8%, детей от трех до шести лет — на 4,5%, до двух лет — на 12,3%. Среди детей от семи до 14 лет заболеваемость выросла на 18%. В регионе четыре класса из четырех школ отправлены на карантин», — уточнили в ведомстве.

Среди детей до 14 лет число больных ниже эпидпорога. У взрослого населения заболеваемость превышает эпидпорог на 65,6%.

Ранее сообщалось, что Челябинской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 45%. Ситуацию в Роспотребнадзоре оценили как эпидемическую с тенденцией к снижению.

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В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился на 9,5%. Об этом URA.RU 23 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Уровень заболеваемости ниже уровня прошлой недели на 9,5%. Снижение среди взрослого населения — на 21,8%, детей от трех до шести лет — на 4,5%, до двух лет — на 12,3%. Среди детей от семи до 14 лет заболеваемость выросла на 18%. В регионе четыре класса из четырех школ отправлены на карантин», — уточнили в ведомстве. Среди детей до 14 лет число больных ниже эпидпорога. У взрослого населения заболеваемость превышает эпидпорог на 65,6%. Ранее сообщалось, что Челябинской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 45%. Ситуацию в Роспотребнадзоре оценили как эпидемическую с тенденцией к снижению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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