В Челябинской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился на 9,5%. Об этом URA.RU 23 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
«Уровень заболеваемости ниже уровня прошлой недели на 9,5%. Снижение среди взрослого населения — на 21,8%, детей от трех до шести лет — на 4,5%, до двух лет — на 12,3%. Среди детей от семи до 14 лет заболеваемость выросла на 18%. В регионе четыре класса из четырех школ отправлены на карантин», — уточнили в ведомстве.
Среди детей до 14 лет число больных ниже эпидпорога. У взрослого населения заболеваемость превышает эпидпорог на 65,6%.
Ранее сообщалось, что Челябинской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 45%. Ситуацию в Роспотребнадзоре оценили как эпидемическую с тенденцией к снижению.
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