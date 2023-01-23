Жительница Копейска (Челябинская область) обнаружила следы пожара на балконе, когда вернулась домой после новогодних праздников. Источником возгорания стал случайно залетевший фейерверк.
«Короленко, 6А. Сегодня вышла на балкон и увидела такую картину. В новогодние праздники нас не было дома, когда это произошло — непонятно», — написала горожанка в паблике «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте».
К своему посту копейчанка прикрепила фото, на котором видны следы пожара и остатки фейерверка. Она уточнила, что квартира находится на шестом этаже.
В декабре жительница Магнитогорска сообщила, что в припаркованную машину, где она сидела с другом, попал фейерверк. Он врезался в лобовое стекло. Никто не пострадал.
Паблик «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте»
Паблик «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте»
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Жительница Копейска (Челябинская область) обнаружила следы пожара на балконе, когда вернулась домой после новогодних праздников. Источником возгорания стал случайно залетевший фейерверк. «Короленко, 6А. Сегодня вышла на балкон и увидела такую картину. В новогодние праздники нас не было дома, когда это произошло — непонятно», — написала горожанка в паблике «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». К своему посту копейчанка прикрепила фото, на котором видны следы пожара и остатки фейерверка. Она уточнила, что квартира находится на шестом этаже. В декабре жительница Магнитогорска сообщила, что в припаркованную машину, где она сидела с другом, попал фейерверк. Он врезался в лобовое стекло. Никто не пострадал.