На балконе нашли упаковку от пиротехники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Копейска (Челябинская область) обнаружила следы пожара на балконе, когда вернулась домой после новогодних праздников. Источником возгорания стал случайно залетевший фейерверк.

«Короленко, 6А. Сегодня вышла на балкон и увидела такую картину. В новогодние праздники нас не было дома, когда это произошло — непонятно», — написала горожанка в паблике «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

К своему посту копейчанка прикрепила фото, на котором видны следы пожара и остатки фейерверка. Она уточнила, что квартира находится на шестом этаже.

В декабре жительница Магнитогорска сообщила, что в припаркованную машину, где она сидела с другом, попал фейерверк. Он врезался в лобовое стекло. Никто не пострадал.

Паблик «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте»