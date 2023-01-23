В Перми пройдет первая грустнотека

DJ сыграют грустную музыку против грустных мыслей
Экспериментальная вечеринка — грустнотека (18+) — пройдет в пермском клубе DOM. На ней, как обещают организаторы, музыканты сыграют грустную музыку, но она должна помочь избавиться от печальных мыслей.
«Грустная музыка против грустных мыслей: постпанк, шугейз и советское подполье. Но мы не привязаны к жанрам, это скорее отправная точка нашей декаданс-пати», — сообщается на странице вечеринки в социальной сети «ВКонтакте».
На грустнотеке выступят музыканты Shelter, Prm Clown, Vshabolotnaya, Aoichto и H30. Гостей призывают приходить в черных или черно-белых костюмах. Старт вечером 28 января.
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