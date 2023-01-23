23 января 2023

В Перми пройдет первая грустнотека

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Последний светский визит в Екатеринбург посла Великобритании в России Лори Бристоу и открытие выставки Карла Стимпсона «Музыка», бегунов владимир, dj, диджей
DJ сыграют грустную музыку против грустных мыслей Фото:

Экспериментальная вечеринка — грустнотека (18+) — пройдет в пермском клубе DOM. На ней, как обещают организаторы, музыканты сыграют грустную музыку, но она должна помочь избавиться от печальных мыслей.

«Грустная музыка против грустных мыслей: постпанк, шугейз и советское подполье. Но мы не привязаны к жанрам, это скорее отправная точка нашей декаданс-пати», — сообщается на странице вечеринки в социальной сети «ВКонтакте».

На грустнотеке выступят музыканты Shelter, Prm Clown, Vshabolotnaya, Aoichto и H30. Гостей призывают приходить в черных или черно-белых костюмах. Старт вечером 28 января.

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Экспериментальная вечеринка — грустнотека (18+) — пройдет в пермском клубе DOM. На ней, как обещают организаторы, музыканты сыграют грустную музыку, но она должна помочь избавиться от печальных мыслей. «Грустная музыка против грустных мыслей: постпанк, шугейз и советское подполье. Но мы не привязаны к жанрам, это скорее отправная точка нашей декаданс-пати», — сообщается на странице вечеринки в социальной сети «ВКонтакте». На грустнотеке выступят музыканты Shelter, Prm Clown, Vshabolotnaya, Aoichto и H30. Гостей призывают приходить в черных или черно-белых костюмах. Старт вечером 28 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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