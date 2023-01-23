Замглавы Сургута покинул городской политсовет «Единой России»

Заместитель главы Сургута Михаил Гуменюк лишился членства в городском политсовете партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Сургута.
«В этом году политсовет партии в городе Сургуте покинули заместитель главы города Михаил Гуменюк, директор СГМУП „Городские тепловые сети“ Василий Юркин и Александр Маловецкий из „Газпром трансгаз Сургут“. Новыми членами политсовета стали Владимир Клишин, Галина Патракова и Дмитрий Пахотин», — сообщил собеседник.
В сургутском отделении партии «Единая Россия» сообщили, что замена проходила в рамках ежегодной ротации. При этом отметили, что это не связано с какими-то скандалами или политическими интригами. «Никакой политической подоплеки здесь нет. Это обычная ежегодная ротация. Какждый из покинувших политсовет может вновь туда войти, но уже в следующем году», — сообщил исполнительный секретарь сургутского отделения партии Роман Северчуков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске провели рокировку политсовета «Единой России». Из его состава были исключены три партийца.
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