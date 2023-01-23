Челябинский бизнес-омбудсмен найдет работу бывшим зэкам

Александр Гончаров и общественники отстоят интересы заключенных бизнесменов и освободившихся граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Челябинской области Александр Гончаров займется поиском работы для бывших заключенных. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного, соглашение с руководством Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона затрагивает и другие вопросы.

«Челябинский бизнес-омбудсмен и заключил соглашение с Общественной наблюдательной комиссией региона. Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей и другие вопросы», — отметили в аппарате Гончарова.

Стороны будут отстаивать права заключенных бизнесменов, которых осудили за экономические преступления. Чтобы достигнуть целей, подписавшиеся начнут обмениваться информацией, планировать совместные действия, информировать бизнес-сообщество о новациях законодательства. Отдельным аспектом работы станет социализация бывших заключенных.

«Не все могут с ним справиться самостоятельно. Мы ведем пока уникальную для России работу: помогаем сиротам, оступившимся и находящимся в заключении, получать жилье, полагающееся им по закону», — отметил глава ОНК Василий Катанэ.

Одновременно Гончаров заявил, что при кадровом дефиците работодатели стали интересоваться обеспечением работой лиц, отбывающих наказание за нетяжкие преступления. Индивидуальный подход позволит социализировать жителей региона из числа освободившихся заключенных. Законопроект, разрешающий бизнес-омбудсмену, посещение заключенных в исправительных колониях и следственных изоляторах депутаты заксобрания региона рассмотрят 26 января на своем заседании.