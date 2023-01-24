Пермского предпринимателя оштрафовали за неправильное выкапывание елок

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Виды Екатеринбурга, елка, снег, ель
После выкапывания елок остались ямы Фото:

Предпринимателя из Пермского края оштрафовали за то, что выкопал елку в лесу с нарушениями. О выявленном нарушении и наказании сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Установлено, что летом 2021 года индивидуальный предприниматель во время выкапывания новогодних елей для последующей продажи, допустил излишнее срезание и перемещение почвы площадью более 25 квадратных метров. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 20720 рублей», — сообщили в ведомстве.

О нарушениях сотрудники Россельхознадзора узнали от местного отделения полиции. По факту выездной проверки зафиксированы 33 ямы, которых не должно было быть.

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Предпринимателя из Пермского края оштрафовали за то, что выкопал елку в лесу с нарушениями. О выявленном нарушении и наказании сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Установлено, что летом 2021 года индивидуальный предприниматель во время выкапывания новогодних елей для последующей продажи, допустил излишнее срезание и перемещение почвы площадью более 25 квадратных метров. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 20720 рублей», — сообщили в ведомстве. О нарушениях сотрудники Россельхознадзора узнали от местного отделения полиции. По факту выездной проверки зафиксированы 33 ямы, которых не должно было быть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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