В Копейске вор застрял в двери киоска. Фото

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, помидоры, урожай, огурцы, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Злоумышленник проник в овощной магазин под покровом ночи Фото:

В Копейске Челябинской области мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Злоумышленник вместе с напарником задержаны сотрудниками частного охранного предприятия.

«В половине первого ночи 20 января сработала сигнализация в овощном павильоне на улице Славы в Копейске. В помещении „варяги“ застали злоумышленника, его товарищ задержан недалеко от объекта», — уточнили в сообществе «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчину попросили оперативно покинуть помещения магазина, но он застрял в отверстии пластиковой двери. В организации добавили, что оба нарушителя переданы сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что посетитель пивного магазина избил продавца. Инцидент произошел 3 января на улице Елькина в Челябинске. Злоумышленник задержан.

Мужчина проник в магазин через отверстие в двери

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В Копейске Челябинской области мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Злоумышленник вместе с напарником задержаны сотрудниками частного охранного предприятия. «В половине первого ночи 20 января сработала сигнализация в овощном павильоне на улице Славы в Копейске. В помещении „варяги“ застали злоумышленника, его товарищ задержан недалеко от объекта», — уточнили в сообществе «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину попросили оперативно покинуть помещения магазина, но он застрял в отверстии пластиковой двери. В организации добавили, что оба нарушителя переданы сотрудникам полиции. Ранее стало известно, что посетитель пивного магазина избил продавца. Инцидент произошел 3 января на улице Елькина в Челябинске. Злоумышленник задержан.
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