В Копейске Челябинской области мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Злоумышленник вместе с напарником задержаны сотрудниками частного охранного предприятия.
«В половине первого ночи 20 января сработала сигнализация в овощном павильоне на улице Славы в Копейске. В помещении „варяги“ застали злоумышленника, его товарищ задержан недалеко от объекта», — уточнили в сообществе «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчину попросили оперативно покинуть помещения магазина, но он застрял в отверстии пластиковой двери. В организации добавили, что оба нарушителя переданы сотрудникам полиции.
Ранее стало известно, что посетитель пивного магазина избил продавца. Инцидент произошел 3 января на улице Елькина в Челябинске. Злоумышленник задержан.
Мужчина проник в магазин через отверстие в двери
Сообщество «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».
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В Копейске Челябинской области мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Злоумышленник вместе с напарником задержаны сотрудниками частного охранного предприятия. «В половине первого ночи 20 января сработала сигнализация в овощном павильоне на улице Славы в Копейске. В помещении „варяги“ застали злоумышленника, его товарищ задержан недалеко от объекта», — уточнили в сообществе «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину попросили оперативно покинуть помещения магазина, но он застрял в отверстии пластиковой двери. В организации добавили, что оба нарушителя переданы сотрудникам полиции. Ранее стало известно, что посетитель пивного магазина избил продавца. Инцидент произошел 3 января на улице Елькина в Челябинске. Злоумышленник задержан.