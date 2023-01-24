В Копейске вор застрял в двери киоска. Фото

24 января 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Злоумышленник проник в овощной магазин под покровом ночи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске Челябинской области мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Злоумышленник вместе с напарником задержаны сотрудниками частного охранного предприятия. «В половине первого ночи 20 января сработала сигнализация в овощном павильоне на улице Славы в Копейске. В помещении „варяги“ застали злоумышленника, его товарищ задержан недалеко от объекта», — уточнили в сообществе «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину попросили оперативно покинуть помещения магазина, но он застрял в отверстии пластиковой двери. В организации добавили, что оба нарушителя переданы сотрудникам полиции. Ранее стало известно, что посетитель пивного магазина избил продавца. Инцидент произошел 3 января на улице Елькина в Челябинске. Злоумышленник задержан. Мужчина проник в магазин через отверстие в двери Сообщество «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».

В Копейске Челябинской области мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Злоумышленник вместе с напарником задержаны сотрудниками частного охранного предприятия. «В половине первого ночи 20 января сработала сигнализация в овощном павильоне на улице Славы в Копейске. В помещении „варяги“ застали злоумышленника, его товарищ задержан недалеко от объекта», — уточнили в сообществе «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину попросили оперативно покинуть помещения магазина, но он застрял в отверстии пластиковой двери. В организации добавили, что оба нарушителя переданы сотрудникам полиции. Ранее стало известно, что посетитель пивного магазина избил продавца. Инцидент произошел 3 января на улице Елькина в Челябинске. Злоумышленник задержан.