Пропавшую в Бурятии девочку нашли в челябинской гостинице

25 января 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

13-летняя школьница из Бурятии добралась до Челябинска и попросилась на работу в отель (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девочку, ушедшую 17 января из дома в бурятском селе Сотниково, отыскали в гостинице Челябинска благодаря бдительности администратора. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе СКР России. «По данным следствия, 13-летняя девочка на попутной фуре дальнего следования добралась до Челябинска. Там она пришла в одну из гостиниц и попросила принять ее на работу, пояснив, что потеряла документы. Администратор вызвала сотрудников полиции, они установили, что девочка в розыске», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе опроса девочка заявила, что противоправные действия в отношении нее не совершались. Однако расследование уголовного дела продолжается: будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлены причины, побудившие ребенка покинуть дом. В Челябинск командированы сотрудники полиции, которые отвезут девочку обратно в Бурятию. Дожидаться их прибытия, как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девочка будет в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).

Девочку, ушедшую 17 января из дома в бурятском селе Сотниково, отыскали в гостинице Челябинска благодаря бдительности администратора. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе СКР России. «По данным следствия, 13-летняя девочка на попутной фуре дальнего следования добралась до Челябинска. Там она пришла в одну из гостиниц и попросила принять ее на работу, пояснив, что потеряла документы. Администратор вызвала сотрудников полиции, они установили, что девочка в розыске», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе опроса девочка заявила, что противоправные действия в отношении нее не совершались. Однако расследование уголовного дела продолжается: будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлены причины, побудившие ребенка покинуть дом. В Челябинск командированы сотрудники полиции, которые отвезут девочку обратно в Бурятию. Дожидаться их прибытия, как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девочка будет в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).