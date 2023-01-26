Полиция ХМАО увеличила число сотрудников в отряде спецназа «Гром»

26 января 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО вырос штат отряда полиции специального назначения «Гром» Фото: Николай Бастриков © URA.RU УМВД по ХМАО увеличило число сотрудников в спецподразделении «Гром». Помимо этого, за год увеличился штат сотрудников и в других подразделениях полиции. Об этом рассказал начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов во время итоговой коллегии, передает журналист URA.RU. «В целях усиления присутствия на улицах и в общественных местах, увеличены штат и численность подразделений административного надзора, охраны общественного порядка и службы ГИБДД. В целях выполнения поручения МВД России увеличена штатная численность отряда спецназначения „Гром“», — сказал Сатретдинов. Основной задачей спецотряда является задержание вооруженных преступников и борьба с наркопреступностью. Ранее URA.RU писало, что в январе этого года УМВД по ХМАО искало исполнителя для капитального ремонта «База автостоянки», на которой находится спецотряд «Гром». Ремонт здания планировался за счет федерального бюджета.

УМВД по ХМАО увеличило число сотрудников в спецподразделении «Гром». Помимо этого, за год увеличился штат сотрудников и в других подразделениях полиции. Об этом рассказал начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов во время итоговой коллегии, передает журналист URA.RU. «В целях усиления присутствия на улицах и в общественных местах, увеличены штат и численность подразделений административного надзора, охраны общественного порядка и службы ГИБДД. В целях выполнения поручения МВД России увеличена штатная численность отряда спецназначения „Гром“», — сказал Сатретдинов. Основной задачей спецотряда является задержание вооруженных преступников и борьба с наркопреступностью. Ранее URA.RU писало, что в январе этого года УМВД по ХМАО искало исполнителя для капитального ремонта «База автостоянки», на которой находится спецотряд «Гром». Ремонт здания планировался за счет федерального бюджета.