Полиция ХМАО увеличила число сотрудников в отряде спецназа «Гром»

УМВД по ХМАО увеличило число сотрудников в спецподразделении «Гром». Помимо этого, за год увеличился штат сотрудников и в других подразделениях полиции. Об этом рассказал начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов во время итоговой коллегии, передает журналист URA.RU.
«В целях усиления присутствия на улицах и в общественных местах, увеличены штат и численность подразделений административного надзора, охраны общественного порядка и службы ГИБДД. В целях выполнения поручения МВД России увеличена штатная численность отряда спецназначения „Гром“», — сказал Сатретдинов. Основной задачей спецотряда является задержание вооруженных преступников и борьба с наркопреступностью.
Ранее URA.RU писало, что в январе этого года УМВД по ХМАО искало исполнителя для капитального ремонта «База автостоянки», на которой находится спецотряд «Гром». Ремонт здания планировался за счет федерального бюджета.
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