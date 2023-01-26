Полиция ХМАО увеличила число сотрудников в отряде спецназа «Гром»

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В ХМАО вырос штат отряда полиции специального назначения «Гром» Фото:

УМВД по ХМАО увеличило число сотрудников в спецподразделении «Гром». Помимо этого, за год увеличился штат сотрудников и в других подразделениях полиции. Об этом рассказал начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов во время итоговой коллегии, передает журналист URA.RU.

«В целях усиления присутствия на улицах и в общественных местах, увеличены штат и численность подразделений административного надзора, охраны общественного порядка и службы ГИБДД. В целях выполнения поручения МВД России увеличена штатная численность отряда спецназначения „Гром“», — сказал Сатретдинов. Основной задачей спецотряда является задержание вооруженных преступников и борьба с наркопреступностью.

Ранее URA.RU писало, что в январе этого года УМВД по ХМАО искало исполнителя для капитального ремонта «База автостоянки», на которой находится спецотряд «Гром». Ремонт здания планировался за счет федерального бюджета.

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УМВД по ХМАО увеличило число сотрудников в спецподразделении «Гром». Помимо этого, за год увеличился штат сотрудников и в других подразделениях полиции. Об этом рассказал начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов во время итоговой коллегии, передает журналист URA.RU. «В целях усиления присутствия на улицах и в общественных местах, увеличены штат и численность подразделений административного надзора, охраны общественного порядка и службы ГИБДД. В целях выполнения поручения МВД России увеличена штатная численность отряда спецназначения „Гром“», — сказал Сатретдинов. Основной задачей спецотряда является задержание вооруженных преступников и борьба с наркопреступностью. Ранее URA.RU писало, что в январе этого года УМВД по ХМАО искало исполнителя для капитального ремонта «База автостоянки», на которой находится спецотряд «Гром». Ремонт здания планировался за счет федерального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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