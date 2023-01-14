В ХМАО базу спецназа «Гром» отремонтируют за счет федеральных средств

15 января 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

Стоимость контракта составляет почти 25 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление МВД по ХМАО — Югре ищет исполнителя для капитального ремонта «База автостоянки» (база «Гром»). Источник финансирования — федеральный бюджет. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Начальная (максимальная) цена контракта — 24 794 263,76 рублей. Источник финансирования — Федеральный бюджет. Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт объекта „База автостоянки“ (база „Гром“) расположенный по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, дом 53, корпус А. Сроки выполнения контракта — с 1 апреля 2023 года по 01 декабря 2023 года», — говорится в документах. Отмечается, что при выполнении работ подрядчик обязан заключить контракт на возмещение коммунальных услуг и произвести их оплату в течение 10 дней с момента исполнения контракта. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту — 24 месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за счет федеральных средств планируют реализовать инфраструктурные проекты. Югра получит субсидию в размере 3,7 млрд. рублей. Большинство средств будет реализовано на строительство объектов в Сургуте.

Управление МВД по ХМАО — Югре ищет исполнителя для капитального ремонта «База автостоянки» (база «Гром»). Источник финансирования — федеральный бюджет. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Начальная (максимальная) цена контракта — 24 794 263,76 рублей. Источник финансирования — Федеральный бюджет. Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт объекта „База автостоянки“ (база „Гром“) расположенный по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, дом 53, корпус А. Сроки выполнения контракта — с 1 апреля 2023 года по 01 декабря 2023 года», — говорится в документах. Отмечается, что при выполнении работ подрядчик обязан заключить контракт на возмещение коммунальных услуг и произвести их оплату в течение 10 дней с момента исполнения контракта. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту — 24 месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за счет федеральных средств планируют реализовать инфраструктурные проекты. Югра получит субсидию в размере 3,7 млрд. рублей. Большинство средств будет реализовано на строительство объектов в Сургуте.