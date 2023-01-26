В Сургуте ограничили движение на трассе из-за погодных условий

В Сургуте запретили грузовикам въезд на Северный обход из-за плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Въезд на Северный обход для грузовых автомобилей ограничили Фото:

В Сургуте ограничили движение грузового транспорта с 1 по 23 км Северного обхода — трассе, соединяющий город с Нижневартовском. Telegram-канал «Дороги Югры» опубликовал сообщение о том, что это связано с неблагоприятными погодными условиями.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке автодороги „Северный обход города Сургута“ с 1 по 23 км введено ограничение для движения грузового транспорта. Просим отнестись с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков», — указано в сообщении.

Корреспонденты URA.RU из Сургута отмечают ухудшение погодных условий. «В городе сильный ветер, метель, дорогу почти не видно», — уточнили журналисты.

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В Сургуте ограничили движение грузового транспорта с 1 по 23 км Северного обхода — трассе, соединяющий город с Нижневартовском. Telegram-канал «Дороги Югры» опубликовал сообщение о том, что это связано с неблагоприятными погодными условиями. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке автодороги „Северный обход города Сургута“ с 1 по 23 км введено ограничение для движения грузового транспорта. Просим отнестись с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков», — указано в сообщении. Корреспонденты URA.RU из Сургута отмечают ухудшение погодных условий. «В городе сильный ветер, метель, дорогу почти не видно», — уточнили журналисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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