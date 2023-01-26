В Сургуте ограничили движение на трассе из-за погодных условий

В Сургуте ограничили движение грузового транспорта с 1 по 23 км Северного обхода — трассе, соединяющий город с Нижневартовском. Telegram-канал «Дороги Югры» опубликовал сообщение о том, что это связано с неблагоприятными погодными условиями.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке автодороги „Северный обход города Сургута“ с 1 по 23 км введено ограничение для движения грузового транспорта. Просим отнестись с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков», — указано в сообщении.
Корреспонденты URA.RU из Сургута отмечают ухудшение погодных условий. «В городе сильный ветер, метель, дорогу почти не видно», — уточнили журналисты.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».