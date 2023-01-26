В Екатеринбурге полицейские устроили облаву на мигрантов. Фото, видео

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Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , полиция
Полицейским помогают все силовые структуры города Фото:

Полиция Екатеринбурга устроила рейд в Железнодорожном районе с целью проверить соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

«Мероприятия проходят на территории Железнодорожного района. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу», — цитирует пресс-службу УВМД telegram-канал «Патрульный участок».

Как пояснили в полиции Екатеринбурга, помимо полицейских в рейде участвуют сотрудники ППСП, ОВМ и ГИБДД. «Силовую поддержку осуществляют бойцы отряда „Гром“», — заявили в ведомстве.

Последний раз массовые проверки мигрантов полицейские устраивали накануне Нового года. Тогда на складах Ozon и Wildberries 28 и 29 декабря проверили 400 человек, из них 38 доставили в полицейский участок для проверки, а десятерых на выдворение.

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Полиция Екатеринбурга устроила рейд в Железнодорожном районе с целью проверить соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. «Мероприятия проходят на территории Железнодорожного района. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу», — цитирует пресс-службу УВМД telegram-канал «Патрульный участок». Как пояснили в полиции Екатеринбурга, помимо полицейских в рейде участвуют сотрудники ППСП, ОВМ и ГИБДД. «Силовую поддержку осуществляют бойцы отряда „Гром“», — заявили в ведомстве. Последний раз массовые проверки мигрантов полицейские устраивали накануне Нового года. Тогда на складах Ozon и Wildberries 28 и 29 декабря проверили 400 человек, из них 38 доставили в полицейский участок для проверки, а десятерых на выдворение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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