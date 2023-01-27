Екатеринбуржцы массово скупают серебро

27 января 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Спрос на серебряные украшения у екатеринбуржцев вырос на 129% Анастасия Яковлева © URA.RU В Екатеринбурге продажи серебряных украшений в 2022 году выросли на 129,1% по сравнению с 2021. Уральская столица вошла в топ-10 городов по темпам роста продаж, рассказали URA.RU в пресс-службе компании Sokolov. «Екатеринбург вошел в ТОП-10 по темпам роста спроса на серебро, заняв седьмое место. Средний чек вырос на 13% и составил 1 703 рублей. В среднем по России средний чек увеличился на 4% по сравнению с 2021 годом и составил 1 560 рублей», — рассказали авторы исследования. Чаще всего в Екатеринбурге покупали серьги (26%), серебряные цепи (25%), кольца (24%), браслеты (7%), колье (4%), подвески (4%). Екатеринбуржцы предпочитают украшения из серебра без вставок (46%), еще треть покупали серебряные украшения с фианитами (31%), 20% с полудрагоценными камнями.

В Екатеринбурге продажи серебряных украшений в 2022 году выросли на 129,1% по сравнению с 2021. Уральская столица вошла в топ-10 городов по темпам роста продаж, рассказали URA.RU в пресс-службе компании Sokolov. «Екатеринбург вошел в ТОП-10 по темпам роста спроса на серебро, заняв седьмое место. Средний чек вырос на 13% и составил 1 703 рублей. В среднем по России средний чек увеличился на 4% по сравнению с 2021 годом и составил 1 560 рублей», — рассказали авторы исследования. Чаще всего в Екатеринбурге покупали серьги (26%), серебряные цепи (25%), кольца (24%), браслеты (7%), колье (4%), подвески (4%). Екатеринбуржцы предпочитают украшения из серебра без вставок (46%), еще треть покупали серебряные украшения с фианитами (31%), 20% с полудрагоценными камнями.