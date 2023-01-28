28 января 2023
27 января 2023

Концерты ДДТ в Челябинске и Магнитогорске перенесены на неопределенный срок

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Приезд ДДТ в Екатеринбург, шевчук юрий
Юрий Шевчук не может приехать в Челябинск с 2022 года Фото:

Концерты группы ДДТ Юрия Шевчука в Челябинске и Магнитогорске, которые должны были состояться в феврале, перенесены на неопределенный срок. Об этом говорится в объявлении на сайте группы.

«Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ в Челябинске 17 февраля и в Магнитогорске 19 февраля, а также в Оренбурге 21 февраля, переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», — говорится в сообщении.

Поклонникам предлагают сдать билеты, если нет возможности ждать нового концерта. Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны.

Группа ДДТ должна была выступать в Челябинске еще в апреле 2020 года. Однако тогда пандемия не позволила провести мероприятие. Затем последовала череда переносов. В августе 2022 года лидер группы ДДТ Юрий Шевчук был признан виновным в дискредитации российской армии.

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Концерты группы ДДТ Юрия Шевчука в Челябинске и Магнитогорске, которые должны были состояться в феврале, перенесены на неопределенный срок. Об этом говорится в объявлении на сайте группы. «Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ в Челябинске 17 февраля и в Магнитогорске 19 февраля, а также в Оренбурге 21 февраля, переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», — говорится в сообщении. Поклонникам предлагают сдать билеты, если нет возможности ждать нового концерта. Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Группа ДДТ должна была выступать в Челябинске еще в апреле 2020 года. Однако тогда пандемия не позволила провести мероприятие. Затем последовала череда переносов. В августе 2022 года лидер группы ДДТ Юрий Шевчук был признан виновным в дискредитации российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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