Концерты ДДТ в Челябинске и Магнитогорске перенесены на неопределенный срок

29 января 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Юрий Шевчук не может приехать в Челябинск с 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концерты группы ДДТ Юрия Шевчука в Челябинске и Магнитогорске, которые должны были состояться в феврале, перенесены на неопределенный срок. Об этом говорится в объявлении на сайте группы. «Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ в Челябинске 17 февраля и в Магнитогорске 19 февраля, а также в Оренбурге 21 февраля, переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», — говорится в сообщении. Поклонникам предлагают сдать билеты, если нет возможности ждать нового концерта. Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Группа ДДТ должна была выступать в Челябинске еще в апреле 2020 года. Однако тогда пандемия не позволила провести мероприятие. Затем последовала череда переносов. В августе 2022 года лидер группы ДДТ Юрий Шевчук был признан виновным в дискредитации российской армии.

Концерты группы ДДТ Юрия Шевчука в Челябинске и Магнитогорске, которые должны были состояться в феврале, перенесены на неопределенный срок. Об этом говорится в объявлении на сайте группы. «Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ в Челябинске 17 февраля и в Магнитогорске 19 февраля, а также в Оренбурге 21 февраля, переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», — говорится в сообщении. Поклонникам предлагают сдать билеты, если нет возможности ждать нового концерта. Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Группа ДДТ должна была выступать в Челябинске еще в апреле 2020 года. Однако тогда пандемия не позволила провести мероприятие. Затем последовала череда переносов. В августе 2022 года лидер группы ДДТ Юрий Шевчук был признан виновным в дискредитации российской армии.