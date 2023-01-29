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Текслер встретился с новым главным челябинским таможенником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер обсудил с Михаилом Пономаревым ряд вопросов, связанных с экспортом Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником областной таможни Михаилом Пономаревым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, на встрече подняли ряд вопросов, касаемых безопасности и сотрудничества в плане экспорта.

«Специфика 2022 года и текущей ситуации заключается в том, что мы должны контролировать свое экономическое пространство. Плюс сейчас есть специфика параллельного импорта. У нас развиваются новые транспортно-логистические центры, и своевременно оформление документов на экспорт является частью современного сервиса для участников внешнеэкономической детальности, что напрямую зависит от таможенных органов. Также стоит задача модернизации таможенных переходов для того, чтобы ускорять прохождение процедур», — приводит слова Текслера пресс-служба областного правительства.

В свою очередь Пономарев выразил уверенность на плодотворное взаимодействие с властями региона. По его словам, он надеется реализовать все поставленные задачи.

Пономарев приступил к обязанностям начальника Челябинской таможни с 24 января 2023 года. До этого он занимал пост замначальника Уральского таможенного управления. Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III и II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы». Женат, воспитывает двоих детей.

Нового руководителя Челябинской таможни Михаила Пономарева (слева) главе региона Алексею Текслеру (в центре) представил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов (справа).
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На встрече обсудили ряд вопросов о сотрудничестве в сфере экспорта
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником областной таможни Михаилом Пономаревым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, на встрече подняли ряд вопросов, касаемых безопасности и сотрудничества в плане экспорта. «Специфика 2022 года и текущей ситуации заключается в том, что мы должны контролировать свое экономическое пространство. Плюс сейчас есть специфика параллельного импорта. У нас развиваются новые транспортно-логистические центры, и своевременно оформление документов на экспорт является частью современного сервиса для участников внешнеэкономической детальности, что напрямую зависит от таможенных органов. Также стоит задача модернизации таможенных переходов для того, чтобы ускорять прохождение процедур», — приводит слова Текслера пресс-служба областного правительства. В свою очередь Пономарев выразил уверенность на плодотворное взаимодействие с властями региона. По его словам, он надеется реализовать все поставленные задачи. Пономарев приступил к обязанностям начальника Челябинской таможни с 24 января 2023 года. До этого он занимал пост замначальника Уральского таможенного управления. Имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III и II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы». Женат, воспитывает двоих детей.
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