В Ельцин Центре расскажут, как политика способна ограничивать культурную повестку

В Ельцин Центре пройдет лекция «Художники vs партийные бюрократы: кто и как создавал советскую культуру», на которой расскажут о том, как советская власть цензурировала культурную сферу и училась с ней договариваться. Анонс мероприятия опубликован на официальном сайте центра.
«Культурная политика в СССР не столько предписывала, что и как должны делать художники во всех областях искусства, сколько оценивала и отбирала из уже сделанного», — указано в описании мероприятия. По мнению организаторов, екатеринбуржцам будет интересно послушать, как в рамках цензуры торговались политики и деятели культуры, чтобы устраивать друг друга.
Лекцию прочитает доктор философских наук Татьяна Круглова. В своей речи она будет ориентироваться на анализ разных видов искусства и стратегиях взаимодействия власти и художников. Мероприятие состоится 2 февраля в 19:00 в образовательном центре Ельцин Центра. Вход свободный.
Ранее в Ельцин Центре анонсировали презентацию книги о сыне «врага народа» — первом президенте России Борисе Ельцине. Произведение «Неизвестный Ельцин» презентуют 1 февраля в Ельцин Центре. Также в этот день можно будет бесплатно посетить музей.
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