В Ельцин Центре расскажут, как политика способна ограничивать культурную повестку

В Ельцин Центре пройдет лекция о цензуре в сфере советской культуры

30 января 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Лекция про власть, культуру и ограничения пройдет 2 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ельцин Центре пройдет лекция «Художники vs партийные бюрократы: кто и как создавал советскую культуру», на которой расскажут о том, как советская власть цензурировала культурную сферу и училась с ней договариваться. Анонс мероприятия опубликован на официальном сайте центра. «Культурная политика в СССР не столько предписывала, что и как должны делать художники во всех областях искусства, сколько оценивала и отбирала из уже сделанного», — указано в описании мероприятия. По мнению организаторов, екатеринбуржцам будет интересно послушать, как в рамках цензуры торговались политики и деятели культуры, чтобы устраивать друг друга. Лекцию прочитает доктор философских наук Татьяна Круглова. В своей речи она будет ориентироваться на анализ разных видов искусства и стратегиях взаимодействия власти и художников. Мероприятие состоится 2 февраля в 19:00 в образовательном центре Ельцин Центра. Вход свободный. Ранее в Ельцин Центре анонсировали презентацию книги о сыне «врага народа» — первом президенте России Борисе Ельцине. Произведение «Неизвестный Ельцин» презентуют 1 февраля в Ельцин Центре. Также в этот день можно будет бесплатно посетить музей.

В Ельцин Центре пройдет лекция «Художники vs партийные бюрократы: кто и как создавал советскую культуру», на которой расскажут о том, как советская власть цензурировала культурную сферу и училась с ней договариваться. Анонс мероприятия опубликован на официальном сайте центра. «Культурная политика в СССР не столько предписывала, что и как должны делать художники во всех областях искусства, сколько оценивала и отбирала из уже сделанного», — указано в описании мероприятия. По мнению организаторов, екатеринбуржцам будет интересно послушать, как в рамках цензуры торговались политики и деятели культуры, чтобы устраивать друг друга. Лекцию прочитает доктор философских наук Татьяна Круглова. В своей речи она будет ориентироваться на анализ разных видов искусства и стратегиях взаимодействия власти и художников. Мероприятие состоится 2 февраля в 19:00 в образовательном центре Ельцин Центра. Вход свободный. Ранее в Ельцин Центре анонсировали презентацию книги о сыне «врага народа» — первом президенте России Борисе Ельцине. Произведение «Неизвестный Ельцин» презентуют 1 февраля в Ельцин Центре. Также в этот день можно будет бесплатно посетить музей.