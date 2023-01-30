Свердловского бизнесмена задержали за границей из-за санкций

Предпринимателя, который помог оборонщикам, задержали за границей Алексей_Гайнов © URA.RU

Предпринимателя из Нижнего Тагила (Свердловская область), задержали за границей, когда он отправился с семьей в отпуск. Поводом стало то, что компания бизнесмена помогла оборонному предприятию с оборудованием, рассказал на встрече с журналистами президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, передает корреспондент URA.RU.

«Предприятию из Нижнего Тагила удалось получить оборудование от европейской компании, которая не хотела поставлять, потому что подозревала, что оно может быть использовано для нужд оборонно-промышленного комплекса. На тот момент оборудование покупалось не для этого, но в результате компании, получившей это оборудование уже после введения санкций, опубликовали благодарность на одном из сайтов партнеров. За то, что поставило одному из оборонных предприятий в Свердловскую область уникальное изделие», — поделился Беседин.

Руководителя предприятия заочно обвинили в том, что он нарушает европейское законодательство и арестовали. Потом его все-таки удалось вызволить благодаря консульской группе. «Давление идет колоссальное. Весь инструмент экономического давления исчерпан, поэтому начинаются персональные действия. Поэтому лучше не персонифицировать такие вещи [кто помогает военнослужащим]», — добавляет Беседин.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины. США и другие западные страны поддерживают ВСУ в этом конфликте и вводят санкции против России.