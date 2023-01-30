Экс-чиновница мэрии Сургута получила срок за взятку

Бывшую сотрудницу мэрии Сургута и генерального директора юридического агентства «Фемида» осудили за взятку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО, экс-чиновницу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с выплатой денежного взыскания в 1,5 млн рублей, а юристу, выступавшему посредником, назначили срок заключения в пять с половиной лет и миллионный штраф.
«В феврале 2017 года начальник отдела администрации города через посредника — директора юридического агентства получила взятку в сумме 500 тыс рублей. За полученные деньги она совершила незаконные действия в виде заключения с жительницей города дополнительного соглашения о незаконном присоединении к ее квартире другого нежилого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде», — указано в пресс—релизе ведомства
Осужденные будут отбывать срок в колонии общего режима. После освобождения из-под стражи экс-чиновница в течение трех лет не сможет работать на госслужбе и в органах муниципальной власти.
Ранее URA.RU писало, что Прокуратура ХМАО утвердила обвинение по делу главы муниципалитета в Березовском районе. Следствие установило, что обвиняемый получил 50 тысяч рублей за изменение вида использования земельного участка.
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