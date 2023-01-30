Экс-чиновница мэрии Сургута получила срок за взятку

31 января 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Сотрудница мэрии Сургута получила срок за взятку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшую сотрудницу мэрии Сургута и генерального директора юридического агентства «Фемида» осудили за взятку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО, экс-чиновницу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с выплатой денежного взыскания в 1,5 млн рублей, а юристу, выступавшему посредником, назначили срок заключения в пять с половиной лет и миллионный штраф. «В феврале 2017 года начальник отдела администрации города через посредника — директора юридического агентства получила взятку в сумме 500 тыс рублей. За полученные деньги она совершила незаконные действия в виде заключения с жительницей города дополнительного соглашения о незаконном присоединении к ее квартире другого нежилого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде», — указано в пресс—релизе ведомства Осужденные будут отбывать срок в колонии общего режима. После освобождения из-под стражи экс-чиновница в течение трех лет не сможет работать на госслужбе и в органах муниципальной власти. Ранее URA.RU писало, что Прокуратура ХМАО утвердила обвинение по делу главы муниципалитета в Березовском районе. Следствие установило, что обвиняемый получил 50 тысяч рублей за изменение вида использования земельного участка.

Бывшую сотрудницу мэрии Сургута и генерального директора юридического агентства «Фемида» осудили за взятку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО, экс-чиновницу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с выплатой денежного взыскания в 1,5 млн рублей, а юристу, выступавшему посредником, назначили срок заключения в пять с половиной лет и миллионный штраф. «В феврале 2017 года начальник отдела администрации города через посредника — директора юридического агентства получила взятку в сумме 500 тыс рублей. За полученные деньги она совершила незаконные действия в виде заключения с жительницей города дополнительного соглашения о незаконном присоединении к ее квартире другого нежилого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде», — указано в пресс—релизе ведомства Осужденные будут отбывать срок в колонии общего режима. После освобождения из-под стражи экс-чиновница в течение трех лет не сможет работать на госслужбе и в органах муниципальной власти. Ранее URA.RU писало, что Прокуратура ХМАО утвердила обвинение по делу главы муниципалитета в Березовском районе. Следствие установило, что обвиняемый получил 50 тысяч рублей за изменение вида использования земельного участка.