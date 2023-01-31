Бывший мэр Перми рассказал о странном характере земляков

Бывший мэр Перми Игорь Шубин отметил, что земляки самодостаточные, но не активные

Депутат предложил землякам проявлять больше активности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший мэр Перми и действующий депутат Госдумы Игорь Шубин назвал пермяков самодостаточными, но недостаточно активными. На пресс-конференции 31 января, посвященной началу ежегодной Строгановской премии, он отметил, что пермяки не знают об этой награде, и обратился к представителям СМИ с просьбой «расшевелить» общественность.

«Пермяки — люди, которые очень самодостаточные, самодовольные, и их надо как-то шевелить», — сообщил Шубин. Он вспомнил о культурной революции с приходом Марата Гельмана (признан иноагентом в РФ), когда Пермь ожила, и отметил, что хоть он сам и «не в восторге» от галериста, у того получилось взбудоражить город. «Мы дремлем вечно, нам вечно нужен какой-то старт. „Пендель“ какой-то нам нужен, без этого, видимо, никак», — пошутил депутат.

Строгановская премия учреждена Пермским землячеством в 2005 году. Общественная награда присуждается ежегодно выдающимся людям, прославившим Пермский край и его жителей. Решение о ее присуждении принимается правлением Пермского землячества. Победители в шести номинациях получают денежную премию в размере 500 тыс. рублей. В 2023 году премия будет приурочена к 300-летию Перми. Заявки на участие будут приниматься с 1 февраля по 30 апреля.