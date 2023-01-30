В ХМАО умершему от ковида пациенту продлили больничный

31 января 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Умерший от ковида 17 дней после смерти был на больничном Фото: Анна Майорова © URA.RU В Урае умерший пациент ковидного госпиталя после смерти числился на больничном более двух недель. Вдова погибшего, Марина Манжула, рассказала корреспонденту URA.RU, что после смерти мужа больничный продлили, а снять его удалось только 17 дней спустя. «Муж умер 24 декабря. Больничный лист, когда мы получали документы о смерти, — это было 28 декабря — стоял в статусе „продлен“. В итоге мой муж числился на больничном еще 17 дней после смерти, снять вопрос удалось только 9 января», — сообщила Манжула. Женщина уточнила, что проблему решить удалось только после новогодних праздников. «Мне сказали, что это ошибка информационной системы, может быть, задержка или сбой. В итоге пришлось лично обращаться в ФСС, чтобы закрыть больничный», — добавила Манжула. Корреспондент URA.RU обратился в департамент здравоохранения ХМАО с запросом о причинах сбоя, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО проводит проверку по факту гибели супруга заявительницы от Covid-19. Манжула обратилась в правоохранительные органы и обвинила врачей в халатности.

В Урае умерший пациент ковидного госпиталя после смерти числился на больничном более двух недель. Вдова погибшего, Марина Манжула, рассказала корреспонденту URA.RU, что после смерти мужа больничный продлили, а снять его удалось только 17 дней спустя. «Муж умер 24 декабря. Больничный лист, когда мы получали документы о смерти, — это было 28 декабря — стоял в статусе „продлен“. В итоге мой муж числился на больничном еще 17 дней после смерти, снять вопрос удалось только 9 января», — сообщила Манжула. Женщина уточнила, что проблему решить удалось только после новогодних праздников. «Мне сказали, что это ошибка информационной системы, может быть, задержка или сбой. В итоге пришлось лично обращаться в ФСС, чтобы закрыть больничный», — добавила Манжула. Корреспондент URA.RU обратился в департамент здравоохранения ХМАО с запросом о причинах сбоя, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО проводит проверку по факту гибели супруга заявительницы от Covid-19. Манжула обратилась в правоохранительные органы и обвинила врачей в халатности.