31 января 2023

Продюсер Алексея Иванова рассказала, чего нельзя делать, отправляя рукописи в издательство

Продюсер Иванова Юлия Зайцева поделилась, что нужно сделать для успешной отправки рукописи в издательство
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Иванов презентует в ИТАР-ТАСС книгу
Продюсер Иванова рассказала о фразах, которых лучше избегать в аннотациях Фото:

Отправляя рукописи в издательство, необходимо учитывать важность авторских аннотаций, синопсисов и сопроводительных писем, которые отправляются вместе с текстом. Также нужно избегать общих слов — об этом шла речь в беседе пермячки, продюсера писателя Алексея Иванова Юлии Зайцевой и главного редактора издательства «Альпина.Проза» Татьяны Соловьевой. О деталях отправки рукописей обе рассказали в своих telegram-каналах.

«Мы с Татьяной Соловьевой, главным редактором издательства „Альпина.Проза“, поговорили, как правильно отправлять рукописи в издательство, а Татьяна вечером вернулась домой и добавила на бис: список запрещенных фраз для аннотаций», — написала Зайцева в своем telegram-канале. «Герой проходит длинный и сложный путь и сталкивается с непростым выбором — это фраза, применимая к любому литературному произведению. Роман написан живым, образным литературным языком — это читатель должен понять и почувствовать сам по вашему тексту. Это книга о том, как человек меняется под властью обстоятельств, книга о времени и истории — ничего конкретного, миллион книг подходят под описание», — рассказала Соловьева.

Продюсер писателя Алексея Иванова отметила, что таким образом она тщательно готовится к первому вебинару своей онлайн-школы. Свой telegram-канал «Рукописи горят» Зайцева завела 27 января. Она уточнила, что это канал идей, творческих решений, PR-стратегий и рекламных фишек, который в жизни «работает на полных оборотах уже лет двадцать пять».

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Отправляя рукописи в издательство, необходимо учитывать важность авторских аннотаций, синопсисов и сопроводительных писем, которые отправляются вместе с текстом. Также нужно избегать общих слов — об этом шла речь в беседе пермячки, продюсера писателя Алексея Иванова Юлии Зайцевой и главного редактора издательства «Альпина.Проза» Татьяны Соловьевой. О деталях отправки рукописей обе рассказали в своих telegram-каналах. «Мы с Татьяной Соловьевой, главным редактором издательства „Альпина.Проза“, поговорили, как правильно отправлять рукописи в издательство, а Татьяна вечером вернулась домой и добавила на бис: список запрещенных фраз для аннотаций», — написала Зайцева в своем telegram-канале. «Герой проходит длинный и сложный путь и сталкивается с непростым выбором — это фраза, применимая к любому литературному произведению. Роман написан живым, образным литературным языком — это читатель должен понять и почувствовать сам по вашему тексту. Это книга о том, как человек меняется под властью обстоятельств, книга о времени и истории — ничего конкретного, миллион книг подходят под описание», — рассказала Соловьева. Продюсер писателя Алексея Иванова отметила, что таким образом она тщательно готовится к первому вебинару своей онлайн-школы. Свой telegram-канал «Рукописи горят» Зайцева завела 27 января. Она уточнила, что это канал идей, творческих решений, PR-стратегий и рекламных фишек, который в жизни «работает на полных оборотах уже лет двадцать пять».
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