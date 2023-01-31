В Екатеринбурге презентовали книгу с рассекреченными документами о Ельцине и его семье

01 февраля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

В книге рассказано о 30 родственниках Бориса Ельцина Фото: Размик Закарян © URA.RU В день рождения первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин Центре представили книгу «Неизвестный Ельцин», в которую включены рассекреченные документы о семье политика. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Автором книги стала научный сотрудник Музея первого президента России Рамзия Галеева. В монографии, которую она представила публике, рассказывается об истории трех поколений Ельциных и Старыгиных, а также о предках политика со стороны матери и отца. Кроме этого, в научный труд вошли рассекреченные документы, допуск к которым был долгое время закрыт. Они стали доступны благодаря родственникам Ельцина, которые дали на это свое согласие», — передает корреспондент. Также в книге описывается, как репрессии отразились на судьбах семьи первого президента России и почему Ельцин является сыном «врага народа». Всего в «Неизвестном Ельцине» рассказано о 30 родственниках политика, а данные были получены из 13 архивов, а также музеев и записей ЗАГСов. Ранее URA.RU анонсировало презентацию книги «Неизвестный Ельцин» о сыне «врага народа» в честь дня рождения Бориса Ельцина. Также в 92-летие политика вход в музей в ЕЦ стал бесплатным.

В день рождения первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин Центре представили книгу «Неизвестный Ельцин», в которую включены рассекреченные документы о семье политика. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Автором книги стала научный сотрудник Музея первого президента России Рамзия Галеева. В монографии, которую она представила публике, рассказывается об истории трех поколений Ельциных и Старыгиных, а также о предках политика со стороны матери и отца. Кроме этого, в научный труд вошли рассекреченные документы, допуск к которым был долгое время закрыт. Они стали доступны благодаря родственникам Ельцина, которые дали на это свое согласие», — передает корреспондент. Также в книге описывается, как репрессии отразились на судьбах семьи первого президента России и почему Ельцин является сыном «врага народа». Всего в «Неизвестном Ельцине» рассказано о 30 родственниках политика, а данные были получены из 13 архивов, а также музеев и записей ЗАГСов. Ранее URA.RU анонсировало презентацию книги «Неизвестный Ельцин» о сыне «врага народа» в честь дня рождения Бориса Ельцина. Также в 92-летие политика вход в музей в ЕЦ стал бесплатным.