Челябинский губернатор назначил двух замруководителей новой структуры

В главном управлении государственного строительного надзора Челябинской области назначены первый замначальника и замначальника. Соответствующие постановления, подписанные губернатором региона Алексеем Текслером, опубликованы 1 февраля на официальном портале правовой информации.
«Назначить Брюханова Алексея Сергеевича первым заместителем начальника управлении государственного строительного надзора Челябинской области. Назначить Власова Алексея Владимировича заместителем начальника», — говорится в документе.
Ранее данное управление входило в структуру минстроя, а в конце августа 2022 года было выведено в отдельное ведомство. Новому управлению переданы полномочия государственного стройнадзора, которые ранее были закреплены за министерством строительства региона.
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