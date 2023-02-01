Челябинский губернатор назначил двух замруководителей новой структуры

01 февраля 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Текслер назначил двух руководителей стройнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В главном управлении государственного строительного надзора Челябинской области назначены первый замначальника и замначальника. Соответствующие постановления, подписанные губернатором региона Алексеем Текслером, опубликованы 1 февраля на официальном портале правовой информации. «Назначить Брюханова Алексея Сергеевича первым заместителем начальника управлении государственного строительного надзора Челябинской области. Назначить Власова Алексея Владимировича заместителем начальника», — говорится в документе. Ранее данное управление входило в структуру минстроя, а в конце августа 2022 года было выведено в отдельное ведомство. Новому управлению переданы полномочия государственного стройнадзора, которые ранее были закреплены за министерством строительства региона.

В главном управлении государственного строительного надзора Челябинской области назначены первый замначальника и замначальника. Соответствующие постановления, подписанные губернатором региона Алексеем Текслером, опубликованы 1 февраля на официальном портале правовой информации. «Назначить Брюханова Алексея Сергеевича первым заместителем начальника управлении государственного строительного надзора Челябинской области. Назначить Власова Алексея Владимировича заместителем начальника», — говорится в документе. Ранее данное управление входило в структуру минстроя, а в конце августа 2022 года было выведено в отдельное ведомство. Новому управлению переданы полномочия государственного стройнадзора, которые ранее были закреплены за министерством строительства региона.