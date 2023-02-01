Челябинский губернатор назначил двух замруководителей новой структуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Текслер назначил двух руководителей стройнадзора Фото:

В главном управлении государственного строительного надзора Челябинской области назначены первый замначальника и замначальника. Соответствующие постановления, подписанные губернатором региона Алексеем Текслером, опубликованы 1 февраля на официальном портале правовой информации.

«Назначить Брюханова Алексея Сергеевича первым заместителем начальника управлении государственного строительного надзора Челябинской области. Назначить Власова Алексея Владимировича заместителем начальника», — говорится в документе.

Ранее данное управление входило в структуру минстроя, а в конце августа 2022 года было выведено в отдельное ведомство. Новому управлению переданы полномочия государственного стройнадзора, которые ранее были закреплены за министерством строительства региона.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В главном управлении государственного строительного надзора Челябинской области назначены первый замначальника и замначальника. Соответствующие постановления, подписанные губернатором региона Алексеем Текслером, опубликованы 1 февраля на официальном портале правовой информации. «Назначить Брюханова Алексея Сергеевича первым заместителем начальника управлении государственного строительного надзора Челябинской области. Назначить Власова Алексея Владимировича заместителем начальника», — говорится в документе. Ранее данное управление входило в структуру минстроя, а в конце августа 2022 года было выведено в отдельное ведомство. Новому управлению переданы полномочия государственного стройнадзора, которые ранее были закреплены за министерством строительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...