В Перми поставили жесткое условие для продажи ресторана

В Свердловском районе Перми продают ресторан-бар, открытие которого запланировано в мае 2023 года. Заведение продается только лицу, соответствующему уровню и формату, сообщается в объявлении на популярном портале.
«Готовый проект — имиджевый ресторан-бар на самой оживленной улице Перми. Открытие запланировано на май 2023 года. Подробности укажут при личной встрече с бенефициаром. Продажа возможна только лицу, которое соответствует уровню и формату заведения», — говорится в объявлении.
По словам владельца, над проектом работают известные в индустрии люди. Стоимость бизнеса — 50 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Перми на продажу выставили здание ресторана Casa Mia. Заведение являлось одним из старейших в городе.
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