01 февраля 2023

В Перми поставили жесткое условие для продажи ресторана

Ресторан в Перми продадут тем, кто соответствует уровню и формату заведения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, кафе, бронь, стол в ресторане, севировка
Ресторан оценили в 50 миллионов рублей Фото:

В Свердловском районе Перми продают ресторан-бар, открытие которого запланировано в мае 2023 года. Заведение продается только лицу, соответствующему уровню и формату, сообщается в объявлении на популярном портале.

«Готовый проект — имиджевый ресторан-бар на самой оживленной улице Перми. Открытие запланировано на май 2023 года. Подробности укажут при личной встрече с бенефициаром. Продажа возможна только лицу, которое соответствует уровню и формату заведения», — говорится в объявлении.

По словам владельца, над проектом работают известные в индустрии люди. Стоимость бизнеса — 50 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми на продажу выставили здание ресторана Casa Mia. Заведение являлось одним из старейших в городе.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Свердловском районе Перми продают ресторан-бар, открытие которого запланировано в мае 2023 года. Заведение продается только лицу, соответствующему уровню и формату, сообщается в объявлении на популярном портале. «Готовый проект — имиджевый ресторан-бар на самой оживленной улице Перми. Открытие запланировано на май 2023 года. Подробности укажут при личной встрече с бенефициаром. Продажа возможна только лицу, которое соответствует уровню и формату заведения», — говорится в объявлении. По словам владельца, над проектом работают известные в индустрии люди. Стоимость бизнеса — 50 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми на продажу выставили здание ресторана Casa Mia. Заведение являлось одним из старейших в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...