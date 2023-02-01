В Перми поставили жесткое условие для продажи ресторана

Ресторан в Перми продадут тем, кто соответствует уровню и формату заведения

02 февраля 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Ресторан оценили в 50 миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловском районе Перми продают ресторан-бар, открытие которого запланировано в мае 2023 года. Заведение продается только лицу, соответствующему уровню и формату, сообщается в объявлении на популярном портале. «Готовый проект — имиджевый ресторан-бар на самой оживленной улице Перми. Открытие запланировано на май 2023 года. Подробности укажут при личной встрече с бенефициаром. Продажа возможна только лицу, которое соответствует уровню и формату заведения», — говорится в объявлении. По словам владельца, над проектом работают известные в индустрии люди. Стоимость бизнеса — 50 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми на продажу выставили здание ресторана Casa Mia. Заведение являлось одним из старейших в городе.

В Свердловском районе Перми продают ресторан-бар, открытие которого запланировано в мае 2023 года. Заведение продается только лицу, соответствующему уровню и формату, сообщается в объявлении на популярном портале. «Готовый проект — имиджевый ресторан-бар на самой оживленной улице Перми. Открытие запланировано на май 2023 года. Подробности укажут при личной встрече с бенефициаром. Продажа возможна только лицу, которое соответствует уровню и формату заведения», — говорится в объявлении. По словам владельца, над проектом работают известные в индустрии люди. Стоимость бизнеса — 50 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми на продажу выставили здание ресторана Casa Mia. Заведение являлось одним из старейших в городе.