В Свердловской области пропал инвалид с ДЦП. Фото

В Свердловской области ищут инвалида с умственной отсталостью Станислава Лобанова

02 февраля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Пропавший Станислав Лобанов очень любит ездить на электричках, по этой причине он не первый раз уходит из дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области разыскивают 47-летнего Станислава Лобанова, который ушел из поселка Рефтинский 30 января и до сих пор не вышел на связь. У мужчины ДЦП и умственная отсталость, а также он любит ездить на общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказали поисковики. «Станислав — инвалид детства, у него ДЦП и умственная отсталость. Он очень добрый и безобидный, сам никого не обидит, а вот его обидеть могут. Очень любит кататься на разном транспорте. Уже были случаи, когда он уезжал из дома на электричке. Вот и сейчас — пропал из поселка Рефтинский, а нам удалось достоверно установить, что 31 января он был в Екатеринбурге», — рассказали представители поискового отряда. Поисковики убедительно просят свердловчан обратить внимание на пассажиров в общественном транспорте и электричках. В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги и черную шапку. Из особы примет — носит бороду. «Станислава необходимо вернуть домой! Мы со своей стороны проверяем вокзалы, расклеиваем ориентировки, запускаются автономные экипажи на патруль, но без помощи неравнодушных людей найти его будет сложно. Он постоянно перемещается. Если увидите похожего человека, сразу звоните», — заявили поисковики. Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в Свердловской области в соцсети «ВКонтакте»

В Свердловской области разыскивают 47-летнего Станислава Лобанова, который ушел из поселка Рефтинский 30 января и до сих пор не вышел на связь. У мужчины ДЦП и умственная отсталость, а также он любит ездить на общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказали поисковики. «Станислав — инвалид детства, у него ДЦП и умственная отсталость. Он очень добрый и безобидный, сам никого не обидит, а вот его обидеть могут. Очень любит кататься на разном транспорте. Уже были случаи, когда он уезжал из дома на электричке. Вот и сейчас — пропал из поселка Рефтинский, а нам удалось достоверно установить, что 31 января он был в Екатеринбурге», — рассказали представители поискового отряда. Поисковики убедительно просят свердловчан обратить внимание на пассажиров в общественном транспорте и электричках. В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги и черную шапку. Из особы примет — носит бороду. «Станислава необходимо вернуть домой! Мы со своей стороны проверяем вокзалы, расклеиваем ориентировки, запускаются автономные экипажи на патруль, но без помощи неравнодушных людей найти его будет сложно. Он постоянно перемещается. Если увидите похожего человека, сразу звоните», — заявили поисковики.