Politico: ветеран Ирака Виндман призвал Байдена отправить контрактников ВС США на Украину

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник, stock
Американские контрактники могут отправиться ремонтировать военную технику на Украине, передает Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украину необходимо направить американских специалистов для ремонта военной техники. Об этом сообщает издание Politico. С такой инициативой выступил ветеран войны в Ираке, бывший эксперт Совета нацбезопасности по Украине Александр Виндман.

«Группа бывших офицеров и частных спонсоров собирает деньги, чтобы отправить западных механиков ближе к украинским линиям фронта, где они будут ремонтировать поврежденное в боях оружие и технику, которые наводняют страну. Возглавляет группу знакомое имя в американской политике: Александр Виндман», — сообщает Politico. Инициативная группа собирается обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы направить на Украину 100-200 контрактников.

По мнению Виндмана, это должно помочь украинской армии сохранять боеспособность в конфликте с Россией, передает «Федеральное агентство новостей». Сейчас неисправную военную технику приходится ремонтировать в Польше.

Александр Виндман является уроженцем Украины. Он переехал в США в детстве вместе с родителями. Он занимал пост эксперта Совета нацбезопасности по Украине при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Трамп уволил Виндмана за то, что он был «непослушным».

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На Украину необходимо направить американских специалистов для ремонта военной техники. Об этом сообщает издание Politico. С такой инициативой выступил ветеран войны в Ираке, бывший эксперт Совета нацбезопасности по Украине Александр Виндман. «Группа бывших офицеров и частных спонсоров собирает деньги, чтобы отправить западных механиков ближе к украинским линиям фронта, где они будут ремонтировать поврежденное в боях оружие и технику, которые наводняют страну. Возглавляет группу знакомое имя в американской политике: Александр Виндман», — сообщает Politico. Инициативная группа собирается обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы направить на Украину 100-200 контрактников. По мнению Виндмана, это должно помочь украинской армии сохранять боеспособность в конфликте с Россией, передает «Федеральное агентство новостей». Сейчас неисправную военную технику приходится ремонтировать в Польше. Александр Виндман является уроженцем Украины. Он переехал в США в детстве вместе с родителями. Он занимал пост эксперта Совета нацбезопасности по Украине при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Трамп уволил Виндмана за то, что он был «непослушным».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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