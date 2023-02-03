Politico: ветеран Ирака Виндман призвал Байдена отправить контрактников ВС США на Украину

03 февраля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Американские контрактники могут отправиться ремонтировать военную технику на Украине, передает Politico Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину необходимо направить американских специалистов для ремонта военной техники. Об этом сообщает издание Politico. С такой инициативой выступил ветеран войны в Ираке, бывший эксперт Совета нацбезопасности по Украине Александр Виндман. «Группа бывших офицеров и частных спонсоров собирает деньги, чтобы отправить западных механиков ближе к украинским линиям фронта, где они будут ремонтировать поврежденное в боях оружие и технику, которые наводняют страну. Возглавляет группу знакомое имя в американской политике: Александр Виндман», — сообщает Politico . Инициативная группа собирается обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы направить на Украину 100-200 контрактников. По мнению Виндмана, это должно помочь украинской армии сохранять боеспособность в конфликте с Россией, передает «Федеральное агентство новостей». Сейчас неисправную военную технику приходится ремонтировать в Польше. Александр Виндман является уроженцем Украины. Он переехал в США в детстве вместе с родителями. Он занимал пост эксперта Совета нацбезопасности по Украине при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Трамп уволил Виндмана за то, что он был «непослушным».

На Украину необходимо направить американских специалистов для ремонта военной техники. Об этом сообщает издание Politico. С такой инициативой выступил ветеран войны в Ираке, бывший эксперт Совета нацбезопасности по Украине Александр Виндман. «Группа бывших офицеров и частных спонсоров собирает деньги, чтобы отправить западных механиков ближе к украинским линиям фронта, где они будут ремонтировать поврежденное в боях оружие и технику, которые наводняют страну. Возглавляет группу знакомое имя в американской политике: Александр Виндман», — сообщает Politico. Инициативная группа собирается обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы направить на Украину 100-200 контрактников. По мнению Виндмана, это должно помочь украинской армии сохранять боеспособность в конфликте с Россией, передает «Федеральное агентство новостей». Сейчас неисправную военную технику приходится ремонтировать в Польше. Александр Виндман является уроженцем Украины. Он переехал в США в детстве вместе с родителями. Он занимал пост эксперта Совета нацбезопасности по Украине при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Трамп уволил Виндмана за то, что он был «непослушным».