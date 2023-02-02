Челябинский генерал СКР начал проверку в одном из министерств

Глава СКР по Челябинской области Петр Решетников поручил провести проверку министерства социальных отношений региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, этому способствовало обращение жителя Троицка, которого отказались включать в список на обеспечение жильем.
«В ходе личного приема обратился местный житель по вопросу предоставления жилья лицам, из числа детей-сирот. Заявителю в 2021 году министерством социальных отношений региона отказано во включении в список граждан, из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. По указанию руководителя следственного управления по обращению организована процессуальная проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службе министерства. Там попросили сделать официальный запрос. Ответ на него будет опубликован в семидневный срок.
Также сотрудники СКР по региону работают над ситуацией с расселением детей-сирот в Чесме. Там местная администрация заселила людей в дом, стены которого сделаны из картона, а после еще и выставила счет. Председатель СК Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.
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