Основанием для проверки стало обращение Общенародного фронта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура Челябинской области проверяет дома в Чесменском районе, построенные для детей-сирот. Инициатором проверки выступил Общенародный фронт (ОНФ) региона. По данным организации, при утеплении домов использовали коробки из-под сока.

«По запросу Народного фронта правоохранители проверяют соблюдение прав детей-сирот. Мы считаем, что они однозначно были нарушены, поскольку людям предоставили хлипкие постройки, в которых невозможно жить. Помещения промерзают насквозь и рассыпаются на глазах», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ по Челябинской области.

Там отметили, что на строительство домов было потрачено около 32 млн рублей. И за такие большие деньги жители получили такое низкое качество.

«Доказать свое право на нормальное жилье сироты безуспешно пытаются через суды. После обращения в Народный фронт мы взяли историю на контроль. Ждем результатов прокурорской проверки», — подытожили в организации.

«Прокуратурой Чесменского района с ноября проводится проверка по факту нарушений жилищных прав детей сирот, в рамках которой опрашиваются все лица, получившие жилье, также в суде находится на рассмотрении иск прокурора об обязании администрации провести оценку жилых помещений на предмет их пригодности для проживания. Кроме того, главе администрации внесено представление об устранении нарушений закона. Также в настоящее время СУ СК расследуется уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ход которого поставлен на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Власти района находятся в поле зрения силовиков из-за домов для сирот. Сейчас администрации придется искать бюджет на покупку для них нормального жилья. Замглавы Евгений Устинов уже находится под подпиской о невыезде после истории с обрушением части аварийного дома.

Вместо утеплителя -коробки из-под сока Фото: пресс-служба Общенародного фронта в Челябинской области

Новые дома очень быстро промерзают Фото: пресс-служба Общенародного фронта в Челябинской области