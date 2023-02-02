В Снежинске предложили идею рисовать с помощью взрыва

В ядерном центре «ВНИИТФ имени Забабахина» в Снежинске (Челябинская область) сотрудники предложили технологию рисунка по металлу взрывом. Как следует из сайта Роспатента, художнику потребуется электродетонатор.
«Запатентована формула изобретения способа нанесения взрывом изображения на металлическую поверхность. Сверху пластичного взрывчатого вещества размещают электродетонатор», — сообщается на сайте Роспатента.
Используется взрывчатка на основе высокодисперсного тэна. После проведенного взрыва поверхность полученной металлической пластины полируют до зеркального состояния.
Технология предусматривает использование трафарета. В нем вырезают контур будущего изображения. В него помещают абразивный металлический порошок. В качестве металлической пластины можно использовать медь, латунь, алюминий, бронзу или нержавеющую сталь.
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