Минприроды запретило свердловским дрифтерам выезжать на лед

03 февраля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Чиновники предупредили дрифтеров о том, что нельзя проводить соревнования в поселке Цементный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любителям автогонок на льду запретили проводить соревнования Ice Drift и Extreme Ice 2023 на реке Шуралка в поселке Цементный Невьянского городского округа. С предупреждением выступило Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. «При выезде транспортных средств на льду остается осадок в виде техногенных частиц от шлифтов дисков, тормозных колодок, шипов, в этом случае после таяния льда в водоем попадают железо, цинк, алюминий, никель и нефтепродукты. Все это наносит серьезный вред водному объекту, включая биологическую составляющую реки», — добавил областной министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. Сотрудников полиции, спасателей и санврачей предупредили о том, что дрифтеры могут провести соревнования несанкционированно. Также в ведомстве напомнили о том, что за нарушение правил охраны жизни на водных объектах предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

Любителям автогонок на льду запретили проводить соревнования Ice Drift и Extreme Ice 2023 на реке Шуралка в поселке Цементный Невьянского городского округа. С предупреждением выступило Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. «При выезде транспортных средств на льду остается осадок в виде техногенных частиц от шлифтов дисков, тормозных колодок, шипов, в этом случае после таяния льда в водоем попадают железо, цинк, алюминий, никель и нефтепродукты. Все это наносит серьезный вред водному объекту, включая биологическую составляющую реки», — добавил областной министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. Сотрудников полиции, спасателей и санврачей предупредили о том, что дрифтеры могут провести соревнования несанкционированно. Также в ведомстве напомнили о том, что за нарушение правил охраны жизни на водных объектах предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.