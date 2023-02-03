Минприроды запретило свердловским дрифтерам выезжать на лед

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Чиновники предупредили дрифтеров о том, что нельзя проводить соревнования в поселке Цементный Фото:

Любителям автогонок на льду запретили проводить соревнования Ice Drift и Extreme Ice 2023 на реке Шуралка в поселке Цементный Невьянского городского округа. С предупреждением выступило Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

«При выезде транспортных средств на льду остается осадок в виде техногенных частиц от шлифтов дисков, тормозных колодок, шипов, в этом случае после таяния льда в водоем попадают железо, цинк, алюминий, никель и нефтепродукты. Все это наносит серьезный вред водному объекту, включая биологическую составляющую реки», — добавил областной министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Сотрудников полиции, спасателей и санврачей предупредили о том, что дрифтеры могут провести соревнования несанкционированно. Также в ведомстве напомнили о том, что за нарушение правил охраны жизни на водных объектах предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

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Любителям автогонок на льду запретили проводить соревнования Ice Drift и Extreme Ice 2023 на реке Шуралка в поселке Цементный Невьянского городского округа. С предупреждением выступило Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. «При выезде транспортных средств на льду остается осадок в виде техногенных частиц от шлифтов дисков, тормозных колодок, шипов, в этом случае после таяния льда в водоем попадают железо, цинк, алюминий, никель и нефтепродукты. Все это наносит серьезный вред водному объекту, включая биологическую составляющую реки», — добавил областной министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. Сотрудников полиции, спасателей и санврачей предупредили о том, что дрифтеры могут провести соревнования несанкционированно. Также в ведомстве напомнили о том, что за нарушение правил охраны жизни на водных объектах предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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