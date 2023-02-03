К особому матчу хоккеисты надели форму с рок-атрибутикой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на ледовой арене «Уральца» хоккеисты и рокеры собрались для того, чтобы отметить День уральского рока. Праздник решили ознаменовать концертом артиста Вадима Самойлова и спортивным состязанием екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и челябинского «Трактора». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.

Перед началом мачта гостей встречали тематические фотозоны, местные рок-коллективы, зона Sony PlayStation и развлечения. Ближе к началу мероприятия один из коридоров «Уральца» существенно заполнился — здесь раздавал свои автографы певец Вадим Самойлов.

Особенным стал не только формат матча, но и форма хоккеистов. Специально ко Дню уральского рока спортсмены надели форму с символикой рок-культуры: на их рукава красовались гитары. Затем был дан старт матчу с торжественного вбрасывания шайбы «дедушой уральского рока» Александром Пантыкиным.

В перерывах между периодами в чаше арены прошел концерт артиста Вадима Самойлова, который исполнил лучшие песни группы «Агата Кристи». Фанатов у него оказалось достаточно — большая часть гостей матча окружила сцену и подпевала исполнителю.

Первый период окончился ничьей, во втором периоде стал лидировать «Трактор», который смог забить две шайбы. Завершился матч со счетом 1:2 в пользу гостей из Челябинска.

В фотозонах гостей матча ждали символы хоккейных клубов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также для фанатов хоккея установили зоны с символикой «Автомобилиста» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В День уральского рока поклонники могли получить автограф Вадима Самойлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стартовал матч с исполнения гимна России в рок-обработке Вадима Самойлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жесткая борьба хоккейных клубов началась во втором периоде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время матча некоторые хоккеисты лишились клюшек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогу состязания победу одержал «Трактор» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В перерывах Самойлов исполнял «золотые» хиты группы «Агаты Кристи» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уралец», где проходил матч, был заполнен практически полностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский рок-клуб отмечает праздник 3 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU