В Екатеринбурге на ледовой арене «Уральца» хоккеисты и рокеры собрались для того, чтобы отметить День уральского рока. Праздник решили ознаменовать концертом артиста Вадима Самойлова и спортивным состязанием екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и челябинского «Трактора». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.
Перед началом мачта гостей встречали тематические фотозоны, местные рок-коллективы, зона Sony PlayStation и развлечения. Ближе к началу мероприятия один из коридоров «Уральца» существенно заполнился — здесь раздавал свои автографы певец Вадим Самойлов.
Особенным стал не только формат матча, но и форма хоккеистов. Специально ко Дню уральского рока спортсмены надели форму с символикой рок-культуры: на их рукава красовались гитары. Затем был дан старт матчу с торжественного вбрасывания шайбы «дедушой уральского рока» Александром Пантыкиным.
В перерывах между периодами в чаше арены прошел концерт артиста Вадима Самойлова, который исполнил лучшие песни группы «Агата Кристи». Фанатов у него оказалось достаточно — большая часть гостей матча окружила сцену и подпевала исполнителю.
Первый период окончился ничьей, во втором периоде стал лидировать «Трактор», который смог забить две шайбы. Завершился матч со счетом 1:2 в пользу гостей из Челябинска.
В фотозонах гостей матча ждали символы хоккейных клубов
В Екатеринбурге на ледовой арене «Уральца» хоккеисты и рокеры собрались для того, чтобы отметить День уральского рока. Праздник решили ознаменовать концертом артиста Вадима Самойлова и спортивным состязанием екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и челябинского «Трактора». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. Перед началом мачта гостей встречали тематические фотозоны, местные рок-коллективы, зона Sony PlayStation и развлечения. Ближе к началу мероприятия один из коридоров «Уральца» существенно заполнился — здесь раздавал свои автографы певец Вадим Самойлов. Особенным стал не только формат матча, но и форма хоккеистов. Специально ко Дню уральского рока спортсмены надели форму с символикой рок-культуры: на их рукава красовались гитары. Затем был дан старт матчу с торжественного вбрасывания шайбы «дедушой уральского рока» Александром Пантыкиным. В перерывах между периодами в чаше арены прошел концерт артиста Вадима Самойлова, который исполнил лучшие песни группы «Агата Кристи». Фанатов у него оказалось достаточно — большая часть гостей матча окружила сцену и подпевала исполнителю. Первый период окончился ничьей, во втором периоде стал лидировать «Трактор», который смог забить две шайбы. Завершился матч со счетом 1:2 в пользу гостей из Челябинска.