На ледовой арене Екатеринбурга устроили хоккейный матч под рок-шоу. Фото

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День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
К особому матчу хоккеисты надели форму с рок-атрибутикой Фото:

В Екатеринбурге на ледовой арене «Уральца» хоккеисты и рокеры собрались для того, чтобы отметить День уральского рока. Праздник решили ознаменовать концертом артиста Вадима Самойлова и спортивным состязанием екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и челябинского «Трактора». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.

Перед началом мачта гостей встречали тематические фотозоны, местные рок-коллективы, зона Sony PlayStation и развлечения. Ближе к началу мероприятия один из коридоров «Уральца» существенно заполнился — здесь раздавал свои автографы певец Вадим Самойлов.

Особенным стал не только формат матча, но и форма хоккеистов. Специально ко Дню уральского рока спортсмены надели форму с символикой рок-культуры: на их рукава красовались гитары. Затем был дан старт матчу с торжественного вбрасывания шайбы «дедушой уральского рока» Александром Пантыкиным.

В перерывах между периодами в чаше арены прошел концерт артиста Вадима Самойлова, который исполнил лучшие песни группы «Агата Кристи». Фанатов у него оказалось достаточно — большая часть гостей матча окружила сцену и подпевала исполнителю.

Первый период окончился ничьей, во втором периоде стал лидировать «Трактор», который смог забить две шайбы. Завершился матч со счетом 1:2 в пользу гостей из Челябинска.

День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
В фотозонах гостей матча ждали символы хоккейных клубов
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
Также для фанатов хоккея установили зоны с символикой «Автомобилиста»
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
В День уральского рока поклонники могли получить автограф Вадима Самойлова
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
Стартовал матч с исполнения гимна России в рок-обработке Вадима Самойлова
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
Жесткая борьба хоккейных клубов началась во втором периоде
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
Во время матча некоторые хоккеисты лишились клюшек
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
По итогу состязания победу одержал «Трактор»
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
В перерывах Самойлов исполнял «золотые» хиты группы «Агаты Кристи»
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
«Уралец», где проходил матч, был заполнен практически полностью
Фото:
День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург
Свердловский рок-клуб отмечает праздник 3 февраля
Фото:

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В Екатеринбурге на ледовой арене «Уральца» хоккеисты и рокеры собрались для того, чтобы отметить День уральского рока. Праздник решили ознаменовать концертом артиста Вадима Самойлова и спортивным состязанием екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и челябинского «Трактора». На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. Перед началом мачта гостей встречали тематические фотозоны, местные рок-коллективы, зона Sony PlayStation и развлечения. Ближе к началу мероприятия один из коридоров «Уральца» существенно заполнился — здесь раздавал свои автографы певец Вадим Самойлов. Особенным стал не только формат матча, но и форма хоккеистов. Специально ко Дню уральского рока спортсмены надели форму с символикой рок-культуры: на их рукава красовались гитары. Затем был дан старт матчу с торжественного вбрасывания шайбы «дедушой уральского рока» Александром Пантыкиным. В перерывах между периодами в чаше арены прошел концерт артиста Вадима Самойлова, который исполнил лучшие песни группы «Агата Кристи». Фанатов у него оказалось достаточно — большая часть гостей матча окружила сцену и подпевала исполнителю. Первый период окончился ничьей, во втором периоде стал лидировать «Трактор», который смог забить две шайбы. Завершился матч со счетом 1:2 в пользу гостей из Челябинска.
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