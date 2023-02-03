Onet: у Украины осталось боеприпасов на полгода

03 февраля 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Украина столкнется с дефицитом снарядом через полгода, заявил Марцин Вырвал Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Через полгода Украина и спонсирующее ее страны Запада столкнутся с нехваткой боеприпасов. Об этом сообщил военный корреспондент Onet Марцин Вырвал. «Говорят, что при таких темпах — если конфликт на Украине не принесет какого-то ущерба, а Россия будет делать все возможное, чтобы она продолжалась, — примерно в июне у нас, как и у Запада, возникнут проблемы с поставками боеприпасов», — заявил Вырвал. Он также отмечает, что американцы планируют увеличить производство ракет на 500-600%, однако это произойдет в течение двух лет. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В ноябре телеканал CNN уже сообщал о проблеме с поставками боеприпасов Украине со стороны США. В январе 2023 года военный журналист Алексей Борзенко заявил «Телеканалу 360», что Турция отправила на Украину старые запасы снарядов. Собеседник отметил, что для ВСУ уже не в первый раз отправляют боеприпасы несовременного образца.

Через полгода Украина и спонсирующее ее страны Запада столкнутся с нехваткой боеприпасов. Об этом сообщил военный корреспондент Onet Марцин Вырвал. «Говорят, что при таких темпах — если конфликт на Украине не принесет какого-то ущерба, а Россия будет делать все возможное, чтобы она продолжалась, — примерно в июне у нас, как и у Запада, возникнут проблемы с поставками боеприпасов», — заявил Вырвал. Он также отмечает, что американцы планируют увеличить производство ракет на 500-600%, однако это произойдет в течение двух лет. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В ноябре телеканал CNN уже сообщал о проблеме с поставками боеприпасов Украине со стороны США. В январе 2023 года военный журналист Алексей Борзенко заявил «Телеканалу 360», что Турция отправила на Украину старые запасы снарядов. Собеседник отметил, что для ВСУ уже не в первый раз отправляют боеприпасы несовременного образца.