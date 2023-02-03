Омбудсмен Сапко: среди новых освобожденных из украинского плена нет пермяков

04 февраля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Среди военнослужащих, вернувшихся из плена, нет пермяков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди очередной группы военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, нет жителей Пермского края. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Очередная группа вернулась из украинского плена. Связались с Москвой. К сожалению, наших парней нет», — сообщил Игорь Сапко. Ранее URA.RU писало, что освобожденного из украинского плена пермяка Кирилла Бражкина направили на лечение и реабилитацию. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично контролирует возвращение военнопленных.

Среди очередной группы военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, нет жителей Пермского края. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Очередная группа вернулась из украинского плена. Связались с Москвой. К сожалению, наших парней нет», — сообщил Игорь Сапко. Ранее URA.RU писало, что освобожденного из украинского плена пермяка Кирилла Бражкина направили на лечение и реабилитацию. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично контролирует возвращение военнопленных.