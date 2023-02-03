03 февраля 2023

Омбудсмен Сапко: среди новых освобожденных из украинского плена нет пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Среди военнослужащих, вернувшихся из плена, нет пермяков Фото:
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Среди очередной группы военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, нет жителей Пермского края. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Очередная группа вернулась из украинского плена. Связались с Москвой. К сожалению, наших парней нет», — сообщил Игорь Сапко.

Ранее URA.RU писало, что освобожденного из украинского плена пермяка Кирилла Бражкина направили на лечение и реабилитацию. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично контролирует возвращение военнопленных.

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Среди очередной группы военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, нет жителей Пермского края. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Очередная группа вернулась из украинского плена. Связались с Москвой. К сожалению, наших парней нет», — сообщил Игорь Сапко. Ранее URA.RU писало, что освобожденного из украинского плена пермяка Кирилла Бражкина направили на лечение и реабилитацию. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично контролирует возвращение военнопленных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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