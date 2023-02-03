Омбудсмен Сапко: среди новых освобожденных из украинского плена нет пермяков

Среди военнослужащих, вернувшихся из плена, нет пермяков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Среди очередной группы военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, нет жителей Пермского края. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
«Очередная группа вернулась из украинского плена. Связались с Москвой. К сожалению, наших парней нет», — сообщил Игорь Сапко.
Ранее URA.RU писало, что освобожденного из украинского плена пермяка Кирилла Бражкина направили на лечение и реабилитацию. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично контролирует возвращение военнопленных.
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