В МИД Франции назвали целью поставок оружия Украине самооборону

04 февраля 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

НАТО не сражается с Россией, заявили во Франции Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад отправляет Украине вооружение для самообороны, которая предусмотрена уставом ООН. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. «Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, — это предусмотрено статьей 51 Устава ООН — не являются совместным участием в военных действиях», — заявила Лежандр в интервью телеканалу RTVI в субботу. Речь не идет о совместном участии в боевых действиях, сказала пресс-секретарь. По ее словам, целью военной помощи является возвращение Украине суверенитета. Евросоюз и страны НАТО оказывают Киеву военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что США намеренно раздувают конфликт, когда поставляют Украине все более мощное оружие. Президент Франции Эммануэль Марон отметил, что готов отправить Украине оружие только, если это не приведет к эскалации.

Запад отправляет Украине вооружение для самообороны, которая предусмотрена уставом ООН. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. «Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, — это предусмотрено статьей 51 Устава ООН — не являются совместным участием в военных действиях», — заявила Лежандр в интервью телеканалу RTVI в субботу. Речь не идет о совместном участии в боевых действиях, сказала пресс-секретарь. По ее словам, целью военной помощи является возвращение Украине суверенитета. Евросоюз и страны НАТО оказывают Киеву военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что США намеренно раздувают конфликт, когда поставляют Украине все более мощное оружие. Президент Франции Эммануэль Марон отметил, что готов отправить Украине оружие только, если это не приведет к эскалации.