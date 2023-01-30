Макрон поставил Зеленскому условие по поставкам оружия

Макрон: Украина получит оружие, если это не приведет к эскалации конфликта

31 января 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

По словам Макрона, Франция отправит технику Украине, если это не приведет к эскалации конфликта Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция готова поставить вооружение Украине при условии, что это не приведет к эскалации конфликта и не ослабит обороноспособность страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Поставки должны не привести к эскалации конфликта. То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину», — заявил Эммануэль Макрон во время трансляции Елисейского дворца, которая велась в Twitter. Кроме этого, он отметил, что поставки самолетов будут возможны в случае, если это не ослабит обороноспособность Франции. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины, которая, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирного населения Донбасса. США и страны Запада с начала СВО поддерживают Украину и поставляют вооружения. Украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявлял, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк.

Франция готова поставить вооружение Украине при условии, что это не приведет к эскалации конфликта и не ослабит обороноспособность страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Поставки должны не привести к эскалации конфликта. То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину», — заявил Эммануэль Макрон во время трансляции Елисейского дворца, которая велась в Twitter. Кроме этого, он отметил, что поставки самолетов будут возможны в случае, если это не ослабит обороноспособность Франции. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины, которая, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирного населения Донбасса. США и страны Запада с начала СВО поддерживают Украину и поставляют вооружения. Украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявлял, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк.