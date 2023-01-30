30 января 2023

Макрон поставил Зеленскому условие по поставкам оружия

Макрон: Украина получит оружие, если это не приведет к эскалации конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
По словам Макрона, Франция отправит технику Украине, если это не приведет к эскалации конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция готова поставить вооружение Украине при условии, что это не приведет к эскалации конфликта и не ослабит обороноспособность страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Поставки должны не привести к эскалации конфликта. То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину», — заявил Эммануэль Макрон во время трансляции Елисейского дворца, которая велась в Twitter. Кроме этого, он отметил, что поставки самолетов будут возможны в случае, если это не ослабит обороноспособность Франции.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины, которая, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирного населения Донбасса. США и страны Запада с начала СВО поддерживают Украину и поставляют вооружения. Украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявлял, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Франция готова поставить вооружение Украине при условии, что это не приведет к эскалации конфликта и не ослабит обороноспособность страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Поставки должны не привести к эскалации конфликта. То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину», — заявил Эммануэль Макрон во время трансляции Елисейского дворца, которая велась в Twitter. Кроме этого, он отметил, что поставки самолетов будут возможны в случае, если это не ослабит обороноспособность Франции. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины, которая, по словам президента России Владимира Путина, направлена на защиту мирного населения Донбасса. США и страны Запада с начала СВО поддерживают Украину и поставляют вооружения. Украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявлял, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...