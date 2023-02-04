04 февраля 2023
03 февраля 2023

В городе ХМАО разбили новые антивандальные фонари в сквере рядом с Думой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, фонарь, ночные огни, ночь
Фонари установлены взамен старых, которые постоянно разбивали и воровали плафоны Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вандалы разбили новые высокие фонари в сквере рядом с городской Думой. Как сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», предыдущие небольшие фонари постоянно разбирали и воровали плафоны.

«Новые антивандальные фонари в думском сквере разбили вандалы. Ранее депутаты установили новые высокие столбы для фонарей, так как старые, небольшие, постоянно разбирали и воровали плафоны», — сообщается на канале. С начала года это первый инцидент.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вандалы сломали снежные фигуры на площади Нефтяников. В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что до конца февраля обслуживание городка входит в контракт подрядчика.

Фонари расположены в сквере рядом с городской Думой
Предыдущие низкие фонари постоянно разбивали и воровали плафоны

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В Нижневартовске (ХМАО) вандалы разбили новые высокие фонари в сквере рядом с городской Думой. Как сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», предыдущие небольшие фонари постоянно разбирали и воровали плафоны. «Новые антивандальные фонари в думском сквере разбили вандалы. Ранее депутаты установили новые высокие столбы для фонарей, так как старые, небольшие, постоянно разбирали и воровали плафоны», — сообщается на канале. С начала года это первый инцидент. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вандалы сломали снежные фигуры на площади Нефтяников. В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что до конца февраля обслуживание городка входит в контракт подрядчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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