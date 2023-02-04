В Нижневартовске (ХМАО) вандалы разбили новые высокие фонари в сквере рядом с городской Думой. Как сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», предыдущие небольшие фонари постоянно разбирали и воровали плафоны.
«Новые антивандальные фонари в думском сквере разбили вандалы. Ранее депутаты установили новые высокие столбы для фонарей, так как старые, небольшие, постоянно разбирали и воровали плафоны», — сообщается на канале. С начала года это первый инцидент.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вандалы сломали снежные фигуры на площади Нефтяников. В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что до конца февраля обслуживание городка входит в контракт подрядчика.
Фонари расположены в сквере рядом с городской Думой
telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
Предыдущие низкие фонари постоянно разбивали и воровали плафоны
В Нижневартовске (ХМАО) вандалы разбили новые высокие фонари в сквере рядом с городской Думой. Как сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», предыдущие небольшие фонари постоянно разбирали и воровали плафоны. «Новые антивандальные фонари в думском сквере разбили вандалы. Ранее депутаты установили новые высокие столбы для фонарей, так как старые, небольшие, постоянно разбирали и воровали плафоны», — сообщается на канале. С начала года это первый инцидент. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вандалы сломали снежные фигуры на площади Нефтяников. В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что до конца февраля обслуживание городка входит в контракт подрядчика.