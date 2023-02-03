Снежные фигуры на площади Нефтяников в Нижневартовске (ХМАО) подверглись нападению вандалов. Как сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», их сломали школьники.
«Школьники вечером 3 февраля сломали медведя на площади Нефтяников. А зайцу вновь оторвали уши, печально», — сообщается в канале.
В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что до конца февраля обслуживание городка входит в контракт подрядчика. Решение о судьбе сломанных фигур будет принято позднее.
Ранее URA.RU рассказывало, что дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал скандальные новогодние городки в ХМАО. Ледяные скульптуры на площади Нефтяников вызвали критику жителей, подрядчику выписали штраф.
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