03 февраля 2023

В Нижневартовске вандалы сломали снежные фигуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, зима, ученики, дети, школьники
Фигуры сломали школьники (фото их архива) Фото:

Снежные фигуры на площади Нефтяников в Нижневартовске (ХМАО) подверглись нападению вандалов. Как сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», их сломали школьники.

«Школьники вечером 3 февраля сломали медведя на площади Нефтяников. А зайцу вновь оторвали уши, печально», — сообщается в канале.

В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что до конца февраля обслуживание городка входит в контракт подрядчика. Решение о судьбе сломанных фигур будет принято позднее.

Ранее URA.RU рассказывало, что дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал скандальные новогодние городки в ХМАО. Ледяные скульптуры на площади Нефтяников вызвали критику жителей, подрядчику выписали штраф.

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Снежные фигуры на площади Нефтяников в Нижневартовске (ХМАО) подверглись нападению вандалов. Как сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск», их сломали школьники. «Школьники вечером 3 февраля сломали медведя на площади Нефтяников. А зайцу вновь оторвали уши, печально», — сообщается в канале. В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что до конца февраля обслуживание городка входит в контракт подрядчика. Решение о судьбе сломанных фигур будет принято позднее. Ранее URA.RU рассказывало, что дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал скандальные новогодние городки в ХМАО. Ледяные скульптуры на площади Нефтяников вызвали критику жителей, подрядчику выписали штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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